Защита Шабутдинова обжаловала его арест
Адвокат обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова обжаловал его арест
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости адвокат Никита Апаликов.
"Только что мной была подана жалоба на постановление о применении к Аязу меры пресечения. Канцелярия Таганского районного суда ее приняла. Мы рассчитываем на то, что Московский городской суд в кратчайший установленный законом срок жалобу примет, рассмотрит и вынесет по ней справедливое решение", - сказал он.
Таганский суд Москвы 4 ноября арестовал Шабутдинова до 16 декабря по ходатайству следствия, которое указывало, что фигурант имеет паспорт гражданина Сент-Люсии, а также действующие визы в США, Италию, ОАЭ, причем в Эмиратах у него есть недвижимость. Сторона защиты на заседании просила о домашнем аресте либо залоге в 4 миллиона рублей - эта цифра, как заявлял Апаликов, "равна сумме ущерба по делу".
Основатель "Лайк Центра" обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ему вменяются восемь эпизодов. Вину он не признал.
Следствие считает, что Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход, однако это "не соответствовало действительности". Восемь пострадавших, по данным прокуратуры, заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей.