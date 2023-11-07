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Защита Шабутдинова обжаловала его арест - РИА Новости, 07.11.2023
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12:53 07.11.2023 (обновлено: 13:07 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/shabutdinov-1907871063.html
Защита Шабутдинова обжаловала его арест
Защита Шабутдинова обжаловала его арест - РИА Новости, 07.11.2023
Защита Шабутдинова обжаловала его арест
Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости адвокат Никита Апаликов. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:53
2023-11-07T13:07
аяз шабутдинов
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости адвокат Никита Апаликов."Только что мной была подана жалоба на постановление о применении к Аязу меры пресечения. Канцелярия Таганского районного суда ее приняла. Мы рассчитываем на то, что Московский городской суд в кратчайший установленный законом срок жалобу примет, рассмотрит и вынесет по ней справедливое решение", - сказал он.Таганский суд Москвы 4 ноября арестовал Шабутдинова до 16 декабря по ходатайству следствия, которое указывало, что фигурант имеет паспорт гражданина Сент-Люсии, а также действующие визы в США, Италию, ОАЭ, причем в Эмиратах у него есть недвижимость. Сторона защиты на заседании просила о домашнем аресте либо залоге в 4 миллиона рублей - эта цифра, как заявлял Апаликов, "равна сумме ущерба по делу".Основатель "Лайк Центра" обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ему вменяются восемь эпизодов. Вину он не признал.Следствие считает, что Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход, однако это "не соответствовало действительности". Восемь пострадавших, по данным прокуратуры, заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231103/bloger-1907281053.html
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аяз шабутдинов, происшествия, москва, московский городской суд
Аяз Шабутдинов, Происшествия, Москва, Московский городской суд
Защита Шабутдинова обжаловала его арест

Адвокат обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова обжаловал его арест

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов
Блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости адвокат Никита Апаликов.
"Только что мной была подана жалоба на постановление о применении к Аязу меры пресечения. Канцелярия Таганского районного суда ее приняла. Мы рассчитываем на то, что Московский городской суд в кратчайший установленный законом срок жалобу примет, рассмотрит и вынесет по ней справедливое решение", - сказал он.
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Миллионер из Куеды. В Москве задержали прилетевшего из Дубая блогера
3 ноября, 17:45
Таганский суд Москвы 4 ноября арестовал Шабутдинова до 16 декабря по ходатайству следствия, которое указывало, что фигурант имеет паспорт гражданина Сент-Люсии, а также действующие визы в США, Италию, ОАЭ, причем в Эмиратах у него есть недвижимость. Сторона защиты на заседании просила о домашнем аресте либо залоге в 4 миллиона рублей - эта цифра, как заявлял Апаликов, "равна сумме ущерба по делу".
Основатель "Лайк Центра" обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ему вменяются восемь эпизодов. Вину он не признал.
Следствие считает, что Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход, однако это "не соответствовало действительности". Восемь пострадавших, по данным прокуратуры, заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей.
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