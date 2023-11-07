https://ria.ru/20231107/shabutdinov-1907871063.html

Защита Шабутдинова обжаловала его арест

Защита Шабутдинова обжаловала его арест - РИА Новости, 07.11.2023

Защита Шабутдинова обжаловала его арест

Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости адвокат Никита Апаликов. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:53

2023-11-07T12:53

2023-11-07T13:07

аяз шабутдинов

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости адвокат Никита Апаликов."Только что мной была подана жалоба на постановление о применении к Аязу меры пресечения. Канцелярия Таганского районного суда ее приняла. Мы рассчитываем на то, что Московский городской суд в кратчайший установленный законом срок жалобу примет, рассмотрит и вынесет по ней справедливое решение", - сказал он.Таганский суд Москвы 4 ноября арестовал Шабутдинова до 16 декабря по ходатайству следствия, которое указывало, что фигурант имеет паспорт гражданина Сент-Люсии, а также действующие визы в США, Италию, ОАЭ, причем в Эмиратах у него есть недвижимость. Сторона защиты на заседании просила о домашнем аресте либо залоге в 4 миллиона рублей - эта цифра, как заявлял Апаликов, "равна сумме ущерба по делу".Основатель "Лайк Центра" обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ему вменяются восемь эпизодов. Вину он не признал.Следствие считает, что Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход, однако это "не соответствовало действительности". Восемь пострадавших, по данным прокуратуры, заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231103/bloger-1907281053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аяз шабутдинов, происшествия, москва, московский городской суд