https://ria.ru/20231107/prokuratury-1907810769.html

Российские и китайские военные прокуроры договорились о сотрудничестве

Российские и китайские военные прокуроры договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 07.11.2023

Российские и китайские военные прокуроры договорились о сотрудничестве

Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур, передает корреспондент РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T06:53

2023-11-07T06:53

2023-11-07T07:56

россия

китай

игорь краснов

валерий петров

си цзиньпин

главная военная прокуратура

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151044/46/1510444608_0:1121:4912:3884_1920x0_80_0_0_9ced3738cbdf0cbb318ee3281df3eabc.jpg

СИАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Сиане генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и генпрокурор Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон на уровне отдельных региональных прокуратур. Кроме того, надзорные ведомства подписали документ о сотрудничестве в сфере образования. Также в рамках встречи было подписано соглашение, которое предусматривает порядок взаимодействия Главной военной прокуратуры России и Военной прокуратуры народно-освободительной армии КНР. Свои подписи под документом поставил руководитель Главной военной прокуратуры РФ Валерий Петров, а со стороны Минобороны КНР - военный прокурор Народной освободительной армии Китая Чжан Цзинь. "В ходе прошедшей в октябре встречи президента России Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было отмечено, что министерства и ведомства двух стран прилагают все усилия для реализации ранее достигнутых договоренностей. Наша с вами совместная работа – яркое тому подтверждение", - сказал Краснов.

https://ria.ru/20231020/rf-1904028610.html

https://ria.ru/20230912/infrastruktura-1895709724.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, игорь краснов, валерий петров, си цзиньпин, главная военная прокуратура, в мире