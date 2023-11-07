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Российские и китайские военные прокуроры договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 07.11.2023
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06:53 07.11.2023 (обновлено: 07:56 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/prokuratury-1907810769.html
Российские и китайские военные прокуроры договорились о сотрудничестве
Российские и китайские военные прокуроры договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 07.11.2023
Российские и китайские военные прокуроры договорились о сотрудничестве
Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур, передает корреспондент РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T06:53
2023-11-07T07:56
россия
китай
игорь краснов
валерий петров
си цзиньпин
главная военная прокуратура
в мире
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СИАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Сиане генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и генпрокурор Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон на уровне отдельных региональных прокуратур. Кроме того, надзорные ведомства подписали документ о сотрудничестве в сфере образования. Также в рамках встречи было подписано соглашение, которое предусматривает порядок взаимодействия Главной военной прокуратуры России и Военной прокуратуры народно-освободительной армии КНР. Свои подписи под документом поставил руководитель Главной военной прокуратуры РФ Валерий Петров, а со стороны Минобороны КНР - военный прокурор Народной освободительной армии Китая Чжан Цзинь. "В ходе прошедшей в октябре встречи президента России Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было отмечено, что министерства и ведомства двух стран прилагают все усилия для реализации ранее достигнутых договоренностей. Наша с вами совместная работа – яркое тому подтверждение", - сказал Краснов.
https://ria.ru/20231020/rf-1904028610.html
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россия, китай, игорь краснов, валерий петров, си цзиньпин, главная военная прокуратура, в мире
Россия, Китай, Игорь Краснов, Валерий Петров, Си Цзиньпин, Главная военная прокуратура, В мире
Российские и китайские военные прокуроры договорились о сотрудничестве

Военные прокуроры России и Китая договорились о сотрудничестве

© Фото предоставлено Главной военной прокуратуройГлавный военный прокурор Валерий Петров
Главный военный прокурор Валерий Петров
© Фото предоставлено Главной военной прокуратурой
Главный военный прокурор Валерий Петров. Архивное фото
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СИАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Сиане генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и генпрокурор Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон на уровне отдельных региональных прокуратур. Кроме того, надзорные ведомства подписали документ о сотрудничестве в сфере образования.
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Также в рамках встречи было подписано соглашение, которое предусматривает порядок взаимодействия Главной военной прокуратуры России и Военной прокуратуры народно-освободительной армии КНР. Свои подписи под документом поставил руководитель Главной военной прокуратуры РФ Валерий Петров, а со стороны Минобороны КНР - военный прокурор Народной освободительной армии Китая Чжан Цзинь.
"В ходе прошедшей в октябре встречи президента России Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было отмечено, что министерства и ведомства двух стран прилагают все усилия для реализации ранее достигнутых договоренностей. Наша с вами совместная работа – яркое тому подтверждение", - сказал Краснов.
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РоссияКитайИгорь КрасновВалерий ПетровСи ЦзиньпинГлавная военная прокуратураВ мире
 
 
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