СМИ: США опасаются последствий расширения доли КНР в сети глобальных портов
WP: США опасаются военных последствий расширения доли КНР в сети портов в мире
Порт, Китай. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post утверждает, что Китай за последнее десятилетие получил управление над глобальной сетью портов, "охватывающей все океаны и все континенты", при этом США и их союзники все больше обеспокоены потенциальными военными последствиями такого расширения.
"Десять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин запустил морской "Шелковый путь", в рамках инициативы ..., направленной на улучшение доступа Китая к мировым рынкам за счет инвестиций в транспортную инфраструктуру... Китай уже получил значительную долю в сети глобальных портов, которые играют центральную роль в мировой торговле и свободе судоходства. Хотя заявленная цель инвестиций была коммерческой, США и их союзники все больше обеспокоены потенциальными военными последствиями", - пишет издание.
Как отмечает Washington Post, на момент объявления Си Цзиньпинем своей стратегии десять лет назад Китай имел доли в 44 портах по всему миру. Сейчас же, как утверждает издание, КНР владеет или управляет портами и терминалами почти в 100 точках в более 50 странах, "охватывая все океаны и все континенты". При этом отмечается, что большая часть инвестиций шла от компаний, которыми владеет китайское правительство, "что фактически сделало Пекин и Коммунистическую партию Китая крупнейшим оператором портов, которые лежат в центре глобальных цепочек поставок".
Аналитики, чьи мнения приводит издание, полагают, что такое расширение имеет решающее значение для экономической мощи Китая, а также - серьезные военные последствия.
По мнению аналитиков, соответствующие инвестиции открывают для Пекина "окно в деловые отношения между конкурентами", могут быть использованы, чтобы помочь Китаю защитить свои маршруты поставок, а также следить за передвижением американских военных. Washington Post утверждает, что в "принадлежащие Китаю" порты уже заходят китайские военные корабли.
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"Не имея военно-морского присутствия в Индийском океане два десятилетия назад, Китай теперь постоянно держит в регионе от шести до восьми военных кораблей в любой момент времени", - приводит издание слова американских чиновников.
Чиновники США также отмечают, что интересы Китая в портах в Персидском заливе и Красном море "выходят за пределы чисто коммерческих". Они утверждают, что многие из них расположены в стратегически важных точках с интенсивным судоходным движением, в этих местах морские пути узки, а суда потенциально уязвимы.
Помимо этого издание отмечает, что Китай уже контролирует или вложил крупные инвестиции в более чем 20 портов в Европе, "что дает ему значительное влияние на маршруты поставок на континент." Кроме того, многие из них служат жизненно важными логистическими и перевалочными пунктами для НАТО и ВМС США.