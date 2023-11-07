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В Дагестане поезд насмерть сбил подростка - РИА Новости, 07.11.2023
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19:32 07.11.2023 (обновлено: 19:43 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/poezd-1908005812.html
В Дагестане поезд насмерть сбил подростка
В Дагестане поезд насмерть сбил подростка - РИА Новости, 07.11.2023
В Дагестане поезд насмерть сбил подростка
Подросток погиб в дагестанском Дербенте в результате наезда грузового поезда, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:32
2023-11-07T19:43
происшествия
дербент
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Подросток погиб в дагестанском Дербенте в результате наезда грузового поезда, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города. "Сегодня в 15.31 (мск) в ЕДДС города Дербента поступила информация о том, что грузовой поезд совершил наезд на пешехода… Житель Дербента в возрасте 15 лет погиб от полученных травм до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что подросток был сбит вне железнодорожного перехода.
https://ria.ru/20231107/avariya-1907994983.html
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происшествия, дербент
Происшествия, Дербент
В Дагестане поезд насмерть сбил подростка

В дагестанском Дербенте поезд насмерть сбил подростка

© Фото очевидцаМесто происшествия, где в результате наезда грузового поезда погиб подросток Дербенте. 7 ноября 2023
Место происшествия, где в результате наезда грузового поезда погиб подросток Дербенте. 7 ноября 2023
© Фото очевидца
Место происшествия, где в результате наезда грузового поезда погиб подросток Дербенте. 7 ноября 2023
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Подросток погиб в дагестанском Дербенте в результате наезда грузового поезда, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.
"Сегодня в 15.31 (мск) в ЕДДС города Дербента поступила информация о том, что грузовой поезд совершил наезд на пешехода… Житель Дербента в возрасте 15 лет погиб от полученных травм до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подросток был сбит вне железнодорожного перехода.
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