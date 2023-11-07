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Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка
Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка - РИА Новости, 07.11.2023
Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка
В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:56
2023-11-07T19:56
2023-11-07T20:36
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во второй половине дня ВСУ обстреляли из РСЗО район, в котором находятся несколько социальных учреждений. В результате, по сообщению мэра города Алексея Кулемзина, погибло шесть мирных жителей. Повторный обстрел из РСЗО велся по тому же району.
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Пассажирский автобус после обстрела в центре Донецка
В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые.
2023-11-07T19:56
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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PT0M29S
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка
Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка, есть пострадавшие