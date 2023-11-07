https://ria.ru/20231107/obstrel-1908010898.html

Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка

Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка - РИА Новости, 07.11.2023

Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка

В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:56

2023-11-07T19:56

2023-11-07T20:36

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908018601_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa697309c5fa4b9510e9bebb0686b291.jpg

ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во второй половине дня ВСУ обстреляли из РСЗО район, в котором находятся несколько социальных учреждений. В результате, по сообщению мэра города Алексея Кулемзина, погибло шесть мирных жителей. Повторный обстрел из РСЗО велся по тому же району.

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пассажирский автобус после обстрела в центре Донецка В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые. 2023-11-07T19:56 true PT0M13S

Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке 2023-11-07T19:56 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, видео