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Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 07.11.2023 (обновлено: 20:36 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1908010898.html
Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка
Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка - РИА Новости, 07.11.2023
Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка
В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:56
2023-11-07T20:36
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во второй половине дня ВСУ обстреляли из РСЗО район, в котором находятся несколько социальных учреждений. В результате, по сообщению мэра города Алексея Кулемзина, погибло шесть мирных жителей. Повторный обстрел из РСЗО велся по тому же району.
донецк
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Пассажирский автобус после обстрела в центре Донецка
В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые.
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка
ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2023-11-07T19:56
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Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка

Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во второй половине дня ВСУ обстреляли из РСЗО район, в котором находятся несколько социальных учреждений. В результате, по сообщению мэра города Алексея Кулемзина, погибло шесть мирных жителей. Повторный обстрел из РСЗО велся по тому же району.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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