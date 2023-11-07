https://ria.ru/20231107/noyabr-1907859458.html

В КПРФ предложили сделать 7 ноября нерабочим праздничным днем

В КПРФ предложили сделать 7 ноября нерабочим праздничным днем - РИА Новости, 07.11.2023

В КПРФ предложили сделать 7 ноября нерабочим праздничным днем

Нерабочим праздничным днем в РФ предлагается сделать 7 ноября - День Октябрьской Социалистической революции, а 12 июня (День России) исключить из данного... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:18

2023-11-07T12:18

2023-11-07T12:18

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россия

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Нерабочим праздничным днем в РФ предлагается сделать 7 ноября - День Октябрьской Социалистической революции, а 12 июня (День России) исключить из данного списка, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Абзац восьмой части первой исключить (12 июня - День России)… часть первую дополнить абзацем десять "7 ноября-День Октябрьской Социалистической революции", - сказано в проекте. Как отмечает автор проекта депутат ГД от КПРФ Анжелика Глазкова, праздник 12 июня за прошедшие годы "так и не стал для большинства россиян главным государственным праздником страны". При этом, по ее словам, 7 ноября является датой начала самого успешного периода развития России. "Настоящий законопроект также призван содействовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с нашим основным союзником и членом Союзного государства - Республикой Беларусь, где 7 ноября является государственным праздником", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20231027/noyabr-1822919975.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, кпрф