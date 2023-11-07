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В КПРФ предложили сделать 7 ноября нерабочим праздничным днем - РИА Новости, 07.11.2023
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12:18 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/noyabr-1907859458.html
В КПРФ предложили сделать 7 ноября нерабочим праздничным днем
В КПРФ предложили сделать 7 ноября нерабочим праздничным днем - РИА Новости, 07.11.2023
В КПРФ предложили сделать 7 ноября нерабочим праздничным днем
Нерабочим праздничным днем в РФ предлагается сделать 7 ноября - День Октябрьской Социалистической революции, а 12 июня (День России) исключить из данного... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:18
2023-11-07T12:18
общество
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Нерабочим праздничным днем в РФ предлагается сделать 7 ноября - День Октябрьской Социалистической революции, а 12 июня (День России) исключить из данного списка, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Абзац восьмой части первой исключить (12 июня - День России)… часть первую дополнить абзацем десять "7 ноября-День Октябрьской Социалистической революции", - сказано в проекте. Как отмечает автор проекта депутат ГД от КПРФ Анжелика Глазкова, праздник 12 июня за прошедшие годы "так и не стал для большинства россиян главным государственным праздником страны". При этом, по ее словам, 7 ноября является датой начала самого успешного периода развития России. "Настоящий законопроект также призван содействовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с нашим основным союзником и членом Союзного государства - Республикой Беларусь, где 7 ноября является государственным праздником", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
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общество, россия, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Госдума РФ, КПРФ
В КПРФ предложили сделать 7 ноября нерабочим праздничным днем

КПРФ внесла в Госдуму предложение сделать 7 ноября нерабочим праздничным днем

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастники митинга и шествия КПРФ в Москве в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Участники митинга и шествия КПРФ в Москве в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники митинга и шествия КПРФ в Москве в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Нерабочим праздничным днем в РФ предлагается сделать 7 ноября - День Октябрьской Социалистической революции, а 12 июня (День России) исключить из данного списка, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Абзац восьмой части первой исключить (12 июня - День России)… часть первую дополнить абзацем десять "7 ноября-День Октябрьской Социалистической революции", - сказано в проекте.
Как отмечает автор проекта депутат ГД от КПРФ Анжелика Глазкова, праздник 12 июня за прошедшие годы "так и не стал для большинства россиян главным государственным праздником страны". При этом, по ее словам, 7 ноября является датой начала самого успешного периода развития России.
"Настоящий законопроект также призван содействовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с нашим основным союзником и членом Союзного государства - Республикой Беларусь, где 7 ноября является государственным праздником", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
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