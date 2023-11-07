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В Дагестане задержали замглавы МВД Исмаилова, сообщил источник
В Дагестане задержали замглавы МВД Исмаилова, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
В Дагестане задержали замглавы МВД Исмаилова, сообщил источник
Силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:40
2023-11-07T11:40
2023-11-07T14:43
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика дагестан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. Силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики."Руфата Исмаилова задержали после обысков. По предварительной информации, его подозревают в получении взятки", — сказал собеседник агентства.По его словам, обыски в МВД по Дагестану провели сотрудники центрального аппарата ФСБ России.Как сообщил в своем Telegram-канале председатель координационного совета НКО Дагестана, зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, также задержан заместитель начальника следственного управления МВД по республике Далгат Абдулгапуров.Официальной информации по данному факту пока нет.
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происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика дагестан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Дагестан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане задержали замглавы МВД Исмаилова, сообщил источник
У замглавы МВД Дагестана Исмаилова прошли обыски, он задержан