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В Дагестане задержали замглавы МВД Исмаилова, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
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11:40 07.11.2023 (обновлено: 14:43 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/mvd-1907848680.html
В Дагестане задержали замглавы МВД Исмаилова, сообщил источник
В Дагестане задержали замглавы МВД Исмаилова, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
В Дагестане задержали замглавы МВД Исмаилова, сообщил источник
Силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:40
2023-11-07T14:43
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика дагестан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. Силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.&quot;Руфата Исмаилова задержали после обысков. По предварительной информации, его подозревают в получении взятки&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, обыски в МВД по Дагестану провели сотрудники центрального аппарата ФСБ России.Как сообщил в своем Telegram-канале председатель координационного совета НКО Дагестана, зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, также задержан заместитель начальника следственного управления МВД по республике Далгат Абдулгапуров.Официальной информации по данному факту пока нет.
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происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика дагестан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Дагестан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане задержали замглавы МВД Исмаилова, сообщил источник

У замглавы МВД Дагестана Исмаилова прошли обыски, он задержан

© Фото : Министерство внутренних дел по Республике ДагестанРуфат Исмаилов
Руфат Исмаилов - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Министерство внутренних дел по Республике Дагестан
Руфат Исмаилов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. Силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
«

"Руфата Исмаилова задержали после обысков. По предварительной информации, его подозревают в получении взятки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обыски в МВД по Дагестану провели сотрудники центрального аппарата ФСБ России.
Как сообщил в своем Telegram-канале председатель координационного совета НКО Дагестана, зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, также задержан заместитель начальника следственного управления МВД по республике Далгат Абдулгапуров.
Официальной информации по данному факту пока нет.
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ПроисшествияБеспорядки в аэропорту МахачкалыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика ДагестанРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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