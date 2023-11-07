https://ria.ru/20231107/murmansk-1907895524.html

В Мурманске туристы требуют вернуть деньги за отмененные путевки в Анталью

В Мурманске туристы требуют вернуть деньги за отмененные путевки в Анталью - РИА Новости, 07.11.2023

В Мурманске туристы требуют вернуть деньги за отмененные путевки в Анталью

Ассоциация турпредприятий Мурманской области просит президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского вмешаться в ситуацию с туроператором IZI Tour,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:20

2023-11-07T14:20

2023-11-07T14:20

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новости - туризм

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ассоциация турпредприятий Мурманской области просит президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского вмешаться в ситуацию с туроператором IZI Tour, который не возвращает турагентствам средства за аннулированные туры, сообщает РСТ.Представители регионального турбизнеса рассказали в письме, что московский туроператор IZI Tour с 13 сентября отменил полетную программу Мурманск — Анталья. Путешественники не смогли вылететь на отдых, а находившимся в Турции пришлось повторно приобретать билеты домой. По возвращении они предъявили претензии своим турагентствам. Те обратились к IZI Tour за компенсациями за аннулированные поездки или двойную оплату перелета. Однако туроператор на запросы не отвечает.Пострадали 156 клиентов агентств. Каждый тур стоил от 100 до 200 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, сумма задолженности превышает семь миллионов рублей."Турагентства возмущены таким отношением. У других операторов программы также могут меняться, сокращаться, переноситься, но деньги клиентам возвращают", — говорится в письме.Ранее с заявлением о невозможности вернуть уплаченные за отмененные поездки средства обратился в Минэкономразвития, УВД, управления Роспотребнадзора Москвы и Мурманской области и отраслевые общественные организации гендиректор туроператора "Визит Мурманск" Олег Теребенин. По его словам, некоторые местные компании получили возвраты, но это очень незначительная часть от общей задолженности туроператора. Сумма претензий только его компании к IZI Tour составляет более 1,6 миллиона рублей.Кроме того, некоторые отдыхающие помимо возврата денег, уплаченных за тур, требуют у компаний компенсации морального вреда и неустойки. "Например, один из клиентов за путевку стоимостью 250 тысяч рублей требует взыскать с нас миллион рублей. То есть, по вине IZI Tour наша фирма, которая в течение 20 лет добросовестно работает в сфере туризма, несет репутационные потери", — подчеркнул гендиректор "Визит Мурманск".По его словам, агентства опасаются, что их путешественникам не вернут деньги, так как никакой информации по компенсациям туроператор не предоставляет, а запросы в свой адрес игнорирует.Ранее турагентства из Саратова, Ульяновска, Волгограда сообщали в РСТ об аналогичных проблемах с возвратом средств за отмененные туры IZI Travel в Турцию. Юридическая служба РСТ занимается этой проблемой.

https://ria.ru/20231107/egipet-1907839014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мурманск, мурманская область, турция, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российский союз туриндустрии (рст)