https://ria.ru/20231107/krivoyrog-1907888906.html

В Кривом Роге прогремели новые взрывы

В Кривом Роге прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.11.2023

В Кривом Роге прогремели новые взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:51

2023-11-07T13:51

2023-11-07T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале."Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену", — говорится в публикации. Ранее сегодня украинские СМИ сообщили о серии взрывов в этом городе на фоне воздушной тревоги. Сигнал предупреждения также прозвучал в Одесской, Харьковской и Кировоградской областях и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российские вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года. Тогда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907738078.html

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днепропетровская область

украина

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Кирилл Волков

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