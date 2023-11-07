https://ria.ru/20231107/krivoyrog-1907888906.html
В Кривом Роге прогремели новые взрывы
В Кривом Роге прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.11.2023
В Кривом Роге прогремели новые взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:51
2023-11-07T13:51
2023-11-07T14:44
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале."Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену", — говорится в публикации. Ранее сегодня украинские СМИ сообщили о серии взрывов в этом городе на фоне воздушной тревоги. Сигнал предупреждения также прозвучал в Одесской, Харьковской и Кировоградской областях и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российские вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года. Тогда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907738078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Александр Вилкул, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кривом Роге прогремели новые взрывы
Глава военной администрации Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе