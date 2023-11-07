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В Кривом Роге прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 07.11.2023 (обновлено: 14:44 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/krivoyrog-1907888906.html
В Кривом Роге прогремели новые взрывы
В Кривом Роге прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.11.2023
В Кривом Роге прогремели новые взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:51
2023-11-07T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
александр вилкул
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале."Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену", — говорится в публикации. Ранее сегодня украинские СМИ сообщили о серии взрывов в этом городе на фоне воздушной тревоги. Сигнал предупреждения также прозвучал в Одесской, Харьковской и Кировоградской областях и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российские вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года. Тогда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907738078.html
кривой рог
днепропетровская область
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Александр Вилкул, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кривом Роге прогремели новые взрывы

Глава военной администрации Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
"Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену", — говорится в публикации.
Ранее сегодня украинские СМИ сообщили о серии взрывов в этом городе на фоне воздушной тревоги.
Сигнал предупреждения также прозвучал в Одесской, Харьковской и Кировоградской областях и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Российские вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года. Тогда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьУкраинаАлександр ВилкулСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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