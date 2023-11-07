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Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома - РИА Новости, 07.11.2023
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11:02 07.11.2023 (обновлено: 14:51 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/kot-1907840467.html
Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома
Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома - РИА Новости, 07.11.2023
Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома
В Петербурге спасли большого сибирского кота, застрявшего в шахте коммуникаций многоквартирного дома, сообщили в администрации Красногвардейского района. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:02
2023-11-07T14:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Петербурге спасли большого сибирского кота, застрявшего в шахте коммуникаций многоквартирного дома, сообщили в администрации Красногвардейского района."Кот провалился в шахту коммуникаций в одном из домов на Таллинской улице. Туда усатый попал по вентиляции из квартиры. Сложность была в том, что кот не только ушел ниже, но и располагался вниз головой, полностью заполнив собой пространство между труб", — рассказала пресс-служба. Операцией по спасению кота занимались специалисты "Кошкиспаса" и поисково-спасательной службы. Им пришлось проделать в стене квартиры отверстие и тянуть кота за задние лапы. "Для этого пришлось даже немного разломать стену. Животное провело в заточении около десяти часов", — уточнили в пресс-службе. Сейчас кот свободен, в ходе спасательной операции он не пострадал.
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санкт-петербург, происшествия
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Происшествия
Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома

Спасатели в Петербурге вытащили кота, провалившегося в шахту коммуникаций дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка породы сибирская
Кошка породы сибирская - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кошка породы сибирская. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Петербурге спасли большого сибирского кота, застрявшего в шахте коммуникаций многоквартирного дома, сообщили в администрации Красногвардейского района.
«
"Кот провалился в шахту коммуникаций в одном из домов на Таллинской улице. Туда усатый попал по вентиляции из квартиры. Сложность была в том, что кот не только ушел ниже, но и располагался вниз головой, полностью заполнив собой пространство между труб", — рассказала пресс-служба.
Операцией по спасению кота занимались специалисты "Кошкиспаса" и поисково-спасательной службы. Им пришлось проделать в стене квартиры отверстие и тянуть кота за задние лапы.
"Для этого пришлось даже немного разломать стену. Животное провело в заточении около десяти часов", — уточнили в пресс-службе.
Сейчас кот свободен, в ходе спасательной операции он не пострадал.
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