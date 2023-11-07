https://ria.ru/20231107/kot-1907840467.html

Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома

Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома - РИА Новости, 07.11.2023

Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома

В Петербурге спасли большого сибирского кота, застрявшего в шахте коммуникаций многоквартирного дома, сообщили в администрации Красногвардейского района. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:02

2023-11-07T11:02

2023-11-07T14:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Петербурге спасли большого сибирского кота, застрявшего в шахте коммуникаций многоквартирного дома, сообщили в администрации Красногвардейского района."Кот провалился в шахту коммуникаций в одном из домов на Таллинской улице. Туда усатый попал по вентиляции из квартиры. Сложность была в том, что кот не только ушел ниже, но и располагался вниз головой, полностью заполнив собой пространство между труб", — рассказала пресс-служба. Операцией по спасению кота занимались специалисты "Кошкиспаса" и поисково-спасательной службы. Им пришлось проделать в стене квартиры отверстие и тянуть кота за задние лапы. "Для этого пришлось даже немного разломать стену. Животное провело в заточении около десяти часов", — уточнили в пресс-службе. Сейчас кот свободен, в ходе спасательной операции он не пострадал.

https://ria.ru/20230914/korova-1896331927.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, происшествия