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Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома
Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома - РИА Новости, 07.11.2023
Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома
В Петербурге спасли большого сибирского кота, застрявшего в шахте коммуникаций многоквартирного дома, сообщили в администрации Красногвардейского района. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:02
2023-11-07T11:02
2023-11-07T14:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Петербурге спасли большого сибирского кота, застрявшего в шахте коммуникаций многоквартирного дома, сообщили в администрации Красногвардейского района."Кот провалился в шахту коммуникаций в одном из домов на Таллинской улице. Туда усатый попал по вентиляции из квартиры. Сложность была в том, что кот не только ушел ниже, но и располагался вниз головой, полностью заполнив собой пространство между труб", — рассказала пресс-служба. Операцией по спасению кота занимались специалисты "Кошкиспаса" и поисково-спасательной службы. Им пришлось проделать в стене квартиры отверстие и тянуть кота за задние лапы. "Для этого пришлось даже немного разломать стену. Животное провело в заточении около десяти часов", — уточнили в пресс-службе. Сейчас кот свободен, в ходе спасательной операции он не пострадал.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, происшествия
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Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома
Спасатели в Петербурге вытащили кота, провалившегося в шахту коммуникаций дома
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Петербурге спасли большого сибирского кота, застрявшего в шахте коммуникаций многоквартирного дома, сообщили в администрации Красногвардейского района.
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"Кот провалился в шахту коммуникаций в одном из домов на Таллинской улице. Туда усатый попал по вентиляции из квартиры. Сложность была в том, что кот не только ушел ниже, но и располагался вниз головой, полностью заполнив собой пространство между труб", — рассказала пресс-служба.
Операцией по спасению кота занимались специалисты "Кошкиспаса" и поисково-спасательной службы. Им пришлось проделать в стене квартиры отверстие и тянуть кота за задние лапы.
"Для этого пришлось даже немного разломать стену. Животное провело в заточении около десяти часов", — уточнили в пресс-службе.
Сейчас кот свободен, в ходе спасательной операции он не пострадал.
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