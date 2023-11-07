https://ria.ru/20231107/kiev-1907872585.html

"Привет от Зеленского": в Киеве обсуждают гибель помощника Залужного

"Привет от Зеленского": в Киеве обсуждают гибель помощника Залужного - РИА Новости, 07.11.2023

"Привет от Зеленского": в Киеве обсуждают гибель помощника Залужного

Гибель помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова широко обсуждают на Украине. МВД страны полагает, что причиной случившегося стал несчастный... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:04

2023-11-07T13:04

2023-11-07T13:04

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Гибель помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова широко обсуждают на Украине. МВД страны полагает, что причиной случившегося стал несчастный случай. Политики и СМИ не исключают, что гибель Частякова могла быть связана с конфликтом между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне разговоров о скорых выборах, где они могли бы стать соперниками. Гибель в день рождения Частяков в понедельник отмечал свой 39-й день рождения. Взрыв произошел, когда помощник главкома ВСУ открыл подарочный пакет, пишет издание "Украинская правда". Частяков погиб, его 13-летний сын получил травмы. По данным агентства УНИАН, в момент взрыва дома также были жена и дочь военного. Как передает агентство УНН, во вторник утром дети Частякова все еще находились в больнице - жизни дочери ничего не угрожает, состояние сына тяжелое, он перенес операцию. Залужный первым подтвердил гибель Частякова, назвав его своим другом. На своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) главнокомандующий написал, что "в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство". Версия МВД В МВД Украины сразу отбросили версию об убийстве, заявив, что причиной гибели Частякова стало неосторожное обращения с боеприпасами. По версии правоохранителей, Частяков сам выдернул чеку из гранаты. "Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала боеприпас взял в руки сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - такую версию представил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, сотрудники правоохранительных органов нашли в доме еще пять таких же гранат. Частякову подарил их коллега, его имя в МВД не называют. По информации агентства РБК-Украина, речь идет о старшем помощнике Залужного Александре Тимченко. По данным агентства, это подтвердили и трое свидетелей, при которых Частяков получил злополучный подарок. "Тебя удивить трудно - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски", - якобы сказал Тимченко, вручая подарок. При этом украинские СМИ пишут, что Частяков, скорее всего, воспринял эти слова как шутку, решив, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы. Источник "Украинской правды" в Генштабе отметил, что Частяков заканчивал Военную академию и точно знал, как обращаться с гранатой. Привет от Зеленского Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива назвал гибель Частякова "приветом" Залужному от Зеленского. Он связал это с тем, что главком украинских войск может стать конкурентом Зеленского на президентских выборах. "Для Залужного сейчас очень сложное время, так как он для Зеленского на Украине сегодня цель номер один и очень скоро его может постичь судьба убитого министра МВД Дениса Монастырского (погиб в январе авиакатастрофе – ред.)", - добавил Кива. Как пишет украинское издание "Страна.ua", сторонники экс-президента Петра Порошенко также намекают на связь гибели помощника главкома с конфликтом между Залужным и Зеленским. Конфронтация Зеленского и Залужного Гибель Частякова произошла на фоне сообщений о возможности проведения президентских выборов на Украине в следующем году. Согласно конституции, они должны пройти весной, но их нельзя проводить в случае военного положения. При этом еще в 2022 году украинские СМИ писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, так как не желает "иметь конкурента во время празднования победы Украины". Позднее Зеленский заявил, что не собирается отправлять Залужного в отставку или переводить его на другую должность. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Залужного попросили умерить создание своего публичного имиджа. По данным издания, ходили слухи о напряженных отношениях Залужного с Зеленским на фоне того, что главком, по данным опросов, стал фигурой, пользующихся большим доверием на Украине. В последнее время конфронтация между Зеленским и Залужным усилилась. Главком ВСУ в интервью Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Зеленский выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте. Как писала "Страна.ua", Залужный может стать альтернативой Зеленскому на выборах и даже получить поддержку Запада. Издание не исключало, что офис Зеленского может нанести упреждающий удар по Залужному. Вечером 6 ноября - уже после того, как МВД сообщило, что причиной гибели помощника Залужного, скорее всего, стал несчастный случай - Зеленский заявил, что выборы на Украине сейчас "не ко времени".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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в мире, общество, украина, киев, россия, владимир зеленский, валерий залужный, геннадий частяков, вооруженные силы украины, политика