https://ria.ru/20231107/kazakhstan-1907865702.html

В Кремле оценили отношения с Казахстаном

В Кремле оценили отношения с Казахстаном - РИА Новости, 07.11.2023

В Кремле оценили отношения с Казахстаном

Россия и Казахстан развивают самостоятельные отношения, они более тесные, чем с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:35

2023-11-07T12:35

2023-11-07T12:42

казахстан

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан развивают самостоятельные отношения, они более тесные, чем с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую поездку российского лидера Владимира Путина в Казахстан на фоне антироссийских санкций."Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстаном, они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами. Мы - естественные исторические партнеры, союзники, и вот этот официальный визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связана ли предстоящая поездка с возросшим интересом стран Европы к Казахстану и с тем, что Астана поддержала санкции в отношении РФ.Он отметил, что важную часть в двусторонних отношениях занимает сотрудничество регионов двух стран, поэтому два президента примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества."Ну, и, конечно, сверка часов по всему комплексу отношений, а они очень многогранные. Это и взаимные инвестиции, это и сотрудничество буквально во всех областях. Это, конечно же, и обмен мнениями по региональным проблемам, коих вокруг нас немало. Поэтому, конечно же, это абсолютно самостоятельное измерение не связано с какими-то другими контактами, и мы дальше будем развивать наше добрососедство и сотрудничество с Казахстаном", - подчеркнул Песков.Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1873832604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин