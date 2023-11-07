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В Крыму открыли памятник начальнику советской контрразведки Петру Федотову - РИА Новости, 07.11.2023
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13:31 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/fedotov-1907881030.html
В Крыму открыли памятник начальнику советской контрразведки Петру Федотову
В Крыму открыли памятник начальнику советской контрразведки Петру Федотову - РИА Новости, 07.11.2023
В Крыму открыли памятник начальнику советской контрразведки Петру Федотову
Памятник начальнику советской контрразведки, генерал-лейтенанту Петру Федотову открыли на территории Юсуповского дворца в поселке Кореиз на южном берегу Крыма,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:31
2023-11-07T13:31
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ПОСЕЛОК КОРЕИЗ (Крым), 7 ноя - РИА Новости. Памятник начальнику советской контрразведки, генерал-лейтенанту Петру Федотову открыли на территории Юсуповского дворца в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, глава Крыма Сергей Аксенов, начальник крымского управления ФСБ генерал-лейтенант Леонид Михайлюк. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при содействии управления делами президента РФ и ФСБ РФ на территории Юсуповского дворца, в котором в период проведения Ялтинской конференции в феврале 1945 года располагалась советская делегация во главе со Иосифом Сталиным и где были разработаны основные контуры послевоенного мира. "Работой и талантом (Петра Федотова - ред.) сохранены жизни не только первых лиц, предотвращено покушение, но и сотен тысяч, а может быть, миллионов мирных граждан, бойцов наших и солдат союзников в том числе", - сказал Мединский. По его словам, программа по увековечиванию памяти военноначальников, разведчиков и контрразведчиков будет продолжена. "Эта программа касается тех наших выдающихся соотечественников, которые в силу разных политических, конъюнктурных моментов, оговоров оказались забыты и вычеркнуты из исторической памяти... Уже более 20 имён возвращено в нашу историческую память", - подчеркнул Мединский. Петр Федотов - уроженец Санкт-Петербурга. Служил в рядах ЧК-НКВД. С 1940 по 1946 год возглавлял контрразведку Советского Союза. Он обеспечивал безопасность и предотвратил покушение на глав и членов делегации союзников во время проведения конференции союзников в Тегеране (1943 год), Ялте (1945 год) и Потсдаме (1945). По окончании войны Федотов координировал вопросы внешней разведки.
https://ria.ru/20231102/dokumenty-1906823775.html
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общество, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму открыли памятник начальнику советской контрразведки Петру Федотову

В Кореизе открыли памятник начальнику советской контрразведки Петру Федотову

Генерал-лейтенант Петр Федотов
Генерал-лейтенант Петр Федотов
Генерал-лейтенант Петр Федотов. Архивное фото
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ПОСЕЛОК КОРЕИЗ (Крым), 7 ноя - РИА Новости. Памятник начальнику советской контрразведки, генерал-лейтенанту Петру Федотову открыли на территории Юсуповского дворца в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, глава Крыма Сергей Аксенов, начальник крымского управления ФСБ генерал-лейтенант Леонид Михайлюк. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при содействии управления делами президента РФ и ФСБ РФ на территории Юсуповского дворца, в котором в период проведения Ялтинской конференции в феврале 1945 года располагалась советская делегация во главе со Иосифом Сталиным и где были разработаны основные контуры послевоенного мира.
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"Работой и талантом (Петра Федотова - ред.) сохранены жизни не только первых лиц, предотвращено покушение, но и сотен тысяч, а может быть, миллионов мирных граждан, бойцов наших и солдат союзников в том числе", - сказал Мединский.
По его словам, программа по увековечиванию памяти военноначальников, разведчиков и контрразведчиков будет продолжена. "Эта программа касается тех наших выдающихся соотечественников, которые в силу разных политических, конъюнктурных моментов, оговоров оказались забыты и вычеркнуты из исторической памяти... Уже более 20 имён возвращено в нашу историческую память", - подчеркнул Мединский.
Петр Федотов - уроженец Санкт-Петербурга. Служил в рядах ЧК-НКВД. С 1940 по 1946 год возглавлял контрразведку Советского Союза. Он обеспечивал безопасность и предотвратил покушение на глав и членов делегации союзников во время проведения конференции союзников в Тегеране (1943 год), Ялте (1945 год) и Потсдаме (1945). По окончании войны Федотов координировал вопросы внешней разведки.
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