https://ria.ru/20231107/ege-1907969545.html

Госдума отклонила проект КПРФ о сдаче ЕГЭ по желанию учащегося

Госдума отклонила проект КПРФ о сдаче ЕГЭ по желанию учащегося - РИА Новости, 07.11.2023

Госдума отклонила проект КПРФ о сдаче ЕГЭ по желанию учащегося

Госдума на пленарном заседании отклонила проект КПРФ о сдаче ЕГЭ при проведении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:25

2023-11-07T17:25

2023-11-07T17:25

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила проект КПРФ о сдаче ЕГЭ при проведении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося. Законопроектом предлагалось установить, что государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме ЕГЭ по желанию обучающегося, если же такое желание отсутствует, государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Также предлагается сделать ЕГЭ лишь одной из форм конкурсных испытаний при приеме в высшие учебные заведения для обучения по программам бакалавриата и специалитета наряду с вступительными испытаниями. При этом право выбора формы вступительных испытаний должно принадлежать абитуриентам, в том числе иностранным гражданам, гражданам со средним профессиональным или высшим образованием, сказано в пояснительной записке проекта. Ранее поступали и предложения о полной отмене Единого госэкзамена, например, в марте 2023 года, депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования. В Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается – запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств. Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в апреле заявляла, что в случае отмены экзамена и возврата к советской системе поступления в вузы увеличится число экзаменов, которые придется сдавать выпускникам, а также практически невозможно будет пробовать поступать в разные вузы. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что новая форма единого государственного экзамена появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена. В министерстве просвещения, комментируя предложения об отмене ЕГЭ, в марте сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования, у школьников вне зависимости от места их проживания по результатам сдачи ЕГЭ есть возможность поступить в ведущие вузы страны, а также отмечали, что такие серьезные решения нельзя принимать без обсуждения с экспертами и учета мнения учащихся и их родителей. Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что ЕГЭ никак не связан с Болонской системой, поэтому в связи с переходом на новую систему высшего образования отменять ЕГЭ не планируется, но экзамен необходимо совершенствовать, что уже делается каждый год. Президент России Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена. Премьер министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует очень серьезного обсуждения.

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общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сн_образование, социальный навигатор