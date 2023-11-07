https://ria.ru/20231107/ege-1907882687.html

Рособрнадзор ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников

Рособрнадзор ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников - РИА Новости, 07.11.2023

Рособрнадзор ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников

Вопрос отмены единого государственного экзамена для некоторых категорий выпускников требует обсуждения, чтобы определить, как такую инициативу реализовать,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:37

2023-11-07T13:37

2023-11-07T14:40

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вопрос отмены единого государственного экзамена для некоторых категорий выпускников требует обсуждения, чтобы определить, как такую инициативу реализовать, заявили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.Ранее на сайте "ДумаТВ" появилась информация, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил перевести сдачу ЕГЭ в добровольный режим."Вопрос об отмене ЕГЭ для отдельных категорий выпускников требует общественно-профессионального и экспертного обсуждения на предмет определения механизмов реализации указанной законодательной инициативы", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что периодически поступают предложения, связанные с отменой ЕГЭ для выпускников, не планирующих в текущем учебном году поступление в вузы, данный вопрос чаще поднимался с периода распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, то есть в годы, когда правительством России, Минпросвещения и Рособрнадзором принимались нормативные правовые акты, регулирующие особенности проведения итоговой аттестации в 2020 и 2021 годах.Ранее поступали и предложения о полной отмене Единого госэкзамена, например, в марте 2023 года, депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования. В Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается – запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств.Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в апреле заявляла, что в случае отмены экзамена и возврата к советской системе поступления в вузы увеличится число экзаменов, которые придется сдавать выпускникам, а также практически невозможно будет пробовать поступать в разные вузы. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что новая форма единого государственного экзамена появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена.В министерстве просвещения, комментируя предложения об отмене ЕГЭ, в марте сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования, у школьников вне зависимости от места их проживания по результатам сдачи ЕГЭ есть возможность поступить в ведущие вузы страны, а также отмечали, что такие серьезные решения нельзя принимать без обсуждения с экспертами и учета мнения учащихся и их родителей. Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что ЕГЭ никак не связан с Болонской системой, поэтому в связи с переходом на новую систему высшего образования отменять ЕГЭ не планируется, но экзамен необходимо совершенствовать, что уже делается каждый год.Президент России Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена. Премьер министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует очень серьезного обсуждения.

https://sn.ria.ru/20231018/ege-1903640635.html

https://sn.ria.ru/20231018/ege-1903637247.html

https://ria.ru/20231020/ege-1904093564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, социальный навигатор, сн_образование, госдума рф