Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 07.11.2023 (обновлено: 14:40 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/ege-1907882687.html
Рособрнадзор ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников
Рособрнадзор ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников - РИА Новости, 07.11.2023
Рособрнадзор ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников
Вопрос отмены единого государственного экзамена для некоторых категорий выпускников требует обсуждения, чтобы определить, как такую инициативу реализовать,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:37
2023-11-07T14:40
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
социальный навигатор
сн_образование
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733793293_0:0:3342:1880_1920x0_80_0_0_4e7c3c58492aeb77fc0fb51c25f6a335.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вопрос отмены единого государственного экзамена для некоторых категорий выпускников требует обсуждения, чтобы определить, как такую инициативу реализовать, заявили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.Ранее на сайте "ДумаТВ" появилась информация, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил перевести сдачу ЕГЭ в добровольный режим."Вопрос об отмене ЕГЭ для отдельных категорий выпускников требует общественно-профессионального и экспертного обсуждения на предмет определения механизмов реализации указанной законодательной инициативы", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что периодически поступают предложения, связанные с отменой ЕГЭ для выпускников, не планирующих в текущем учебном году поступление в вузы, данный вопрос чаще поднимался с периода распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, то есть в годы, когда правительством России, Минпросвещения и Рособрнадзором принимались нормативные правовые акты, регулирующие особенности проведения итоговой аттестации в 2020 и 2021 годах.Ранее поступали и предложения о полной отмене Единого госэкзамена, например, в марте 2023 года, депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования. В Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается – запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств.Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в апреле заявляла, что в случае отмены экзамена и возврата к советской системе поступления в вузы увеличится число экзаменов, которые придется сдавать выпускникам, а также практически невозможно будет пробовать поступать в разные вузы. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что новая форма единого государственного экзамена появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена.В министерстве просвещения, комментируя предложения об отмене ЕГЭ, в марте сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования, у школьников вне зависимости от места их проживания по результатам сдачи ЕГЭ есть возможность поступить в ведущие вузы страны, а также отмечали, что такие серьезные решения нельзя принимать без обсуждения с экспертами и учета мнения учащихся и их родителей. Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что ЕГЭ никак не связан с Болонской системой, поэтому в связи с переходом на новую систему высшего образования отменять ЕГЭ не планируется, но экзамен необходимо совершенствовать, что уже делается каждый год.Президент России Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена. Премьер министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует очень серьезного обсуждения.
https://sn.ria.ru/20231018/ege-1903640635.html
https://sn.ria.ru/20231018/ege-1903637247.html
https://ria.ru/20231020/ege-1904093564.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733793293_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_a3018722949bac87d97676247fb2e0c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, социальный навигатор, сн_образование, госдума рф
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Госдума РФ
Рособрнадзор ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников

Рособрнадзор: отмена ЕГЭ для отдельных категорий выпускников требует обсуждения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время государственного выпускного экзамена
Паспорт ученика во время государственного выпускного экзамена - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время государственного выпускного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вопрос отмены единого государственного экзамена для некоторых категорий выпускников требует обсуждения, чтобы определить, как такую инициативу реализовать, заявили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее на сайте "ДумаТВ" появилась информация, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил перевести сдачу ЕГЭ в добровольный режим.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Глава Рособрнадзора назвал "растущий" по популярности предмет ЕГЭ
18 октября, 16:13
"Вопрос об отмене ЕГЭ для отдельных категорий выпускников требует общественно-профессионального и экспертного обсуждения на предмет определения механизмов реализации указанной законодательной инициативы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что периодически поступают предложения, связанные с отменой ЕГЭ для выпускников, не планирующих в текущем учебном году поступление в вузы, данный вопрос чаще поднимался с периода распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, то есть в годы, когда правительством России, Минпросвещения и Рособрнадзором принимались нормативные правовые акты, регулирующие особенности проведения итоговой аттестации в 2020 и 2021 годах.
Ранее поступали и предложения о полной отмене Единого госэкзамена, например, в марте 2023 года, депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования. В Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается – запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств.
Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в апреле заявляла, что в случае отмены экзамена и возврата к советской системе поступления в вузы увеличится число экзаменов, которые придется сдавать выпускникам, а также практически невозможно будет пробовать поступать в разные вузы. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что новая форма единого государственного экзамена появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена.
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Глава Рособрнадзора рассказал, когда могут опубликовать расписание ЕГЭ
18 октября, 16:02
В министерстве просвещения, комментируя предложения об отмене ЕГЭ, в марте сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования, у школьников вне зависимости от места их проживания по результатам сдачи ЕГЭ есть возможность поступить в ведущие вузы страны, а также отмечали, что такие серьезные решения нельзя принимать без обсуждения с экспертами и учета мнения учащихся и их родителей. Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что ЕГЭ никак не связан с Болонской системой, поэтому в связи с переходом на новую систему высшего образования отменять ЕГЭ не планируется, но экзамен необходимо совершенствовать, что уже делается каждый год.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена. Премьер министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует очень серьезного обсуждения.
Ученик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Рособрнадзор ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ по иностранным языкам
20 октября, 12:23
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияСоциальный навигаторСН_ОбразованиеГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала