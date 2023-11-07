https://ria.ru/20231107/dub-1907943553.html

В Орле приостановили снос 162-летнего дуба

В Орле приостановили снос 162-летнего дуба - РИА Новости, 07.11.2023

В Орле приостановили снос 162-летнего дуба

Орловская прокуратура начала проверку поврежденного 162-летнего дуба в Орле, посаженного в честь отмены крепостного права, работы по сносу дерева... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:10

2023-11-07T16:10

2023-11-07T16:25

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Орловская прокуратура начала проверку поврежденного 162-летнего дуба в Орле, посаженного в честь отмены крепостного права, работы по сносу дерева приостановлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В Орле в начале октября откололась часть от 162-летнего дуба. Комиссия признала дерево аварийным, и эксперты пришли к решению снести дерево как опасное для прохожих. Рабочие начали опиливать сучья, чтобы минимизировать риски падения при сильном ветре. "По требованию прокуратуры работы по сносу дерева приостановлены. В целях достоверного установления степени повреждения дуба прокуратурой к обследованию зеленого насаждения привлечены специалисты сертификационной комиссии всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" для его детального обследования и получения выводов о возможности сохранения", – говорится в релизе. Как рассказали в ведомстве, в инструментальном обследовании дерева приняли участие председатель сертификационной комиссии, член совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Сергей Пальчиков и работники Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры. По данным прокуратуры, в 2015 году дубу присвоен статус памятника живой природы, дерево включено в национальный реестр старовозрастных деревьев России. В пресс-службе прокуратуры РИА Новости уточнили, что результаты обследования будут известны в середине ноября.

https://ria.ru/20230818/iskusstvo-1890774873.html

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происшествия, орел, россия, совет федерации рф