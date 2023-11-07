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В Орле приостановили снос 162-летнего дуба - РИА Новости, 07.11.2023
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16:10 07.11.2023 (обновлено: 16:25 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/dub-1907943553.html
В Орле приостановили снос 162-летнего дуба
В Орле приостановили снос 162-летнего дуба - РИА Новости, 07.11.2023
В Орле приостановили снос 162-летнего дуба
Орловская прокуратура начала проверку поврежденного 162-летнего дуба в Орле, посаженного в честь отмены крепостного права, работы по сносу дерева... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:10
2023-11-07T16:25
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Орловская прокуратура начала проверку поврежденного 162-летнего дуба в Орле, посаженного в честь отмены крепостного права, работы по сносу дерева приостановлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В Орле в начале октября откололась часть от 162-летнего дуба. Комиссия признала дерево аварийным, и эксперты пришли к решению снести дерево как опасное для прохожих. Рабочие начали опиливать сучья, чтобы минимизировать риски падения при сильном ветре. "По требованию прокуратуры работы по сносу дерева приостановлены. В целях достоверного установления степени повреждения дуба прокуратурой к обследованию зеленого насаждения привлечены специалисты сертификационной комиссии всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" для его детального обследования и получения выводов о возможности сохранения", – говорится в релизе. Как рассказали в ведомстве, в инструментальном обследовании дерева приняли участие председатель сертификационной комиссии, член совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Сергей Пальчиков и работники Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры. По данным прокуратуры, в 2015 году дубу присвоен статус памятника живой природы, дерево включено в национальный реестр старовозрастных деревьев России. В пресс-службе прокуратуры РИА Новости уточнили, что результаты обследования будут известны в середине ноября.
https://ria.ru/20230818/iskusstvo-1890774873.html
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происшествия, орел, россия, совет федерации рф
Происшествия, Орел, Россия, Совет Федерации РФ
В Орле приостановили снос 162-летнего дуба

В Орле приостановили снос 162-летнего дуба из-за прокурорской проверки

© Фото : Прокуратура Орловской областиСотрудники Орловской прокуратуры возле поврежденного 162-летнего дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Орле
Сотрудники Орловской прокуратуры возле поврежденного 162-летнего дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Орле - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Прокуратура Орловской области
Сотрудники Орловской прокуратуры возле поврежденного 162-летнего дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Орле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Орловская прокуратура начала проверку поврежденного 162-летнего дуба в Орле, посаженного в честь отмены крепостного права, работы по сносу дерева приостановлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В Орле в начале октября откололась часть от 162-летнего дуба. Комиссия признала дерево аварийным, и эксперты пришли к решению снести дерево как опасное для прохожих. Рабочие начали опиливать сучья, чтобы минимизировать риски падения при сильном ветре.
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"По требованию прокуратуры работы по сносу дерева приостановлены. В целях достоверного установления степени повреждения дуба прокуратурой к обследованию зеленого насаждения привлечены специалисты сертификационной комиссии всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" для его детального обследования и получения выводов о возможности сохранения", – говорится в релизе.
Как рассказали в ведомстве, в инструментальном обследовании дерева приняли участие председатель сертификационной комиссии, член совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Сергей Пальчиков и работники Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры.
По данным прокуратуры, в 2015 году дубу присвоен статус памятника живой природы, дерево включено в национальный реестр старовозрастных деревьев России.
В пресс-службе прокуратуры РИА Новости уточнили, что результаты обследования будут известны в середине ноября.
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