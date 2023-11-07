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В Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке - РИА Новости, 07.11.2023
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12:03 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/delo-1907854414.html
В Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке
В Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке - РИА Новости, 07.11.2023
В Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке
Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух рабочих при строительства дома в Ульяновске, один из которых погиб, сообщило следственное... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:03
2023-11-07T12:03
происшествия
ульяновск
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух рабочих при строительства дома в Ульяновске, один из которых погиб, сообщило следственное управление СК РФ по Ульяновской области на сайте. По версии следователей, 3 ноября при строительстве многоквартирного дома на улице Александра Невского один из рабочих погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть одного рабочего и травмирование другого (ч.2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас по уголовному делу проведены все необходимые первоначальные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
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ульяновск
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке

СК завел дело после травмирования двух рабочих в Ульяновске, один из них погиб

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух рабочих при строительства дома в Ульяновске, один из которых погиб, сообщило следственное управление СК РФ по Ульяновской области на сайте.
По версии следователей, 3 ноября при строительстве многоквартирного дома на улице Александра Невского один из рабочих погиб, второй получил травмы и был госпитализирован.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть одного рабочего и травмирование другого (ч.2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас по уголовному делу проведены все необходимые первоначальные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
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ПроисшествияУльяновскУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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