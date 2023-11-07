https://ria.ru/20231107/delo-1907854414.html

В Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке

В Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке - РИА Новости, 07.11.2023

В Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух рабочих при строительства дома в Ульяновске, один из которых погиб, сообщило следственное... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:03

2023-11-07T12:03

2023-11-07T12:03

происшествия

ульяновск

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух рабочих при строительства дома в Ульяновске, один из которых погиб, сообщило следственное управление СК РФ по Ульяновской области на сайте. По версии следователей, 3 ноября при строительстве многоквартирного дома на улице Александра Невского один из рабочих погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть одного рабочего и травмирование другого (ч.2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас по уголовному делу проведены все необходимые первоначальные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

https://realty.ria.ru/20231027/peterburg-1905697242.html

ульяновск

ульяновская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновск, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)