https://ria.ru/20231107/avto-1907881312.html

Глава "АвтоВАЗа" подтвердил планы выпуска кроссовера в ближайшие два года

Глава "АвтоВАЗа" подтвердил планы выпуска кроссовера в ближайшие два года - РИА Новости, 07.11.2023

Глава "АвтоВАЗа" подтвердил планы выпуска кроссовера в ближайшие два года

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил планы автомобильного концерна по выпуску кроссовера на платформе Vesta в двухлетней перспективе. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:32

2023-11-07T13:32

2023-11-07T13:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил планы автомобильного концерна по выпуску кроссовера на платформе Vesta в двухлетней перспективе. "В следующем году мы планируем запустить и новые модели. Это Lada Aura, автомобиль (Lada) Iskra на новой глобальной платформе отечественной... А в двухлетней перспективе (планируется запустить) еще и кроссовер на базе платформы Vesta", - сказал он в ходе баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35". Как напомнил Соколов, массовый выпуск автомобиля Lada Vesta на новой платформе начался в марте 2023 года, в августе началось производство Lada Largus, которое сейчас переносится на производственную площадку в Ижевске. По его словам, там же до конца 2023 года будет выпущена первая опытная партия электромобилей e-Largus, начало массового производства которых запланировано на 2024 год. Ранее в августе на встрече президента России Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности Соколов сообщал о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки, в том числе электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura, новый массовый легковой автомобиль Lada Iskra и городской кроссовер С класса на платформе Vesta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231101/avtovaz-1906582277.html

https://ria.ru/20231105/shtraf-1907518053.html

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экономика, авто, ижевск, россия, тольятти, максим соколов, владимир путин, автоваз, lada vesta, renault clio, renault