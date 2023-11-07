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Глава "АвтоВАЗа" подтвердил планы выпуска кроссовера в ближайшие два года - РИА Новости, 07.11.2023
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13:32 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/avto-1907881312.html
Глава "АвтоВАЗа" подтвердил планы выпуска кроссовера в ближайшие два года
Глава "АвтоВАЗа" подтвердил планы выпуска кроссовера в ближайшие два года - РИА Новости, 07.11.2023
Глава "АвтоВАЗа" подтвердил планы выпуска кроссовера в ближайшие два года
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил планы автомобильного концерна по выпуску кроссовера на платформе Vesta в двухлетней перспективе. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:32
2023-11-07T13:32
экономика
авто
ижевск
россия
тольятти
максим соколов
владимир путин
автоваз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил планы автомобильного концерна по выпуску кроссовера на платформе Vesta в двухлетней перспективе. "В следующем году мы планируем запустить и новые модели. Это Lada Aura, автомобиль (Lada) Iskra на новой глобальной платформе отечественной... А в двухлетней перспективе (планируется запустить) еще и кроссовер на базе платформы Vesta", - сказал он в ходе баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35". Как напомнил Соколов, массовый выпуск автомобиля Lada Vesta на новой платформе начался в марте 2023 года, в августе началось производство Lada Largus, которое сейчас переносится на производственную площадку в Ижевске. По его словам, там же до конца 2023 года будет выпущена первая опытная партия электромобилей e-Largus, начало массового производства которых запланировано на 2024 год. Ранее в августе на встрече президента России Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности Соколов сообщал о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки, в том числе электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura, новый массовый легковой автомобиль Lada Iskra и городской кроссовер С класса на платформе Vesta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231101/avtovaz-1906582277.html
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экономика, авто, ижевск, россия, тольятти, максим соколов, владимир путин, автоваз, lada vesta, renault clio, renault
Экономика, Авто, Ижевск, Россия, Тольятти, Максим Соколов, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Renault Clio, Renault
Глава "АвтоВАЗа" подтвердил планы выпуска кроссовера в ближайшие два года

Соколов: в ближайшие два года "АвтоВАЗ" выпустит кроссовер на базе Vesta

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСалон автомобиля LADA
Салон автомобиля LADA - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Салон автомобиля LADA. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил планы автомобильного концерна по выпуску кроссовера на платформе Vesta в двухлетней перспективе.
«
"В следующем году мы планируем запустить и новые модели. Это Lada Aura, автомобиль (Lada) Iskra на новой глобальной платформе отечественной... А в двухлетней перспективе (планируется запустить) еще и кроссовер на базе платформы Vesta", - сказал он в ходе баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35".
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1 ноября, 06:02
Как напомнил Соколов, массовый выпуск автомобиля Lada Vesta на новой платформе начался в марте 2023 года, в августе началось производство Lada Largus, которое сейчас переносится на производственную площадку в Ижевске.
По его словам, там же до конца 2023 года будет выпущена первая опытная партия электромобилей e-Largus, начало массового производства которых запланировано на 2024 год.
Ранее в августе на встрече президента России Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности Соколов сообщал о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки, в том числе электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura, новый массовый легковой автомобиль Lada Iskra и городской кроссовер С класса на платформе Vesta.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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ЭкономикаАвтоИжевскРоссияТольяттиМаксим СоколовВладимир ПутинАвтоВАЗLada VestaRenault ClioRenault
 
 
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