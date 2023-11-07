Секретарь СБ Армении отказался участвовать во встрече с коллегами по СНГ
Григорян не прилетит в Москву на встречу секретарей Совбезов стран СНГ
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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался участвовать в очередной встрече с коллегами из стран СНГ, которая состоится в Москве 8 ноября, сообщила его пресс-секретарь Татевик Петросян.
"Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ", — цитирует представителя чиновника госагентство "Арменпресс".
Других подробностей не приводится.
Представители Армении не в первый раз отказываются от участия в мероприятиях Содружества независимых государств. Так, премьер-министр Никол Пашинян не приехал на заседание совета глав правительств СНГ, состоявшееся 26 октября в Бишкеке.
Пашинян не участвовал и в саммите СНГ, который прошел 13 октября в столице Киргизии. Как сообщил на пресс-конференции Владимир Путин, он говорил с армянским премьером по телефону. Армения, по словам президента, никуда из СНГ не уходит.
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.