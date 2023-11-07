https://ria.ru/20231107/armeniya-1907837381.html

Секретарь СБ Армении отказался участвовать во встрече с коллегами по СНГ

Секретарь СБ Армении отказался участвовать во встрече с коллегами по СНГ - РИА Новости, 07.11.2023

Секретарь СБ Армении отказался участвовать во встрече с коллегами по СНГ

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался участвовать в очередной встрече с коллегами из стран СНГ, которая состоится в Москве 8 ноября, сообщила его... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:46

2023-11-07T10:46

2023-11-07T13:06

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ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался участвовать в очередной встрече с коллегами из стран СНГ, которая состоится в Москве 8 ноября, сообщила его пресс-секретарь Татевик Петросян."Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ", — цитирует представителя чиновника госагентство "Арменпресс". Других подробностей не приводится.Представители Армении не в первый раз отказываются от участия в мероприятиях Содружества независимых государств. Так, премьер-министр Никол Пашинян не приехал на заседание совета глав правительств СНГ, состоявшееся 26 октября в Бишкеке. Пашинян не участвовал и в саммите СНГ, который прошел 13 октября в столице Киргизии. Как сообщил на пресс-конференции Владимир Путин, он говорил с армянским премьером по телефону. Армения, по словам президента, никуда из СНГ не уходит.Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20231106/armeniya-1907698491.html

https://ria.ru/20231013/putin-1902614382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, снг