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Секретарь СБ Армении отказался участвовать во встрече с коллегами по СНГ - РИА Новости, 07.11.2023
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10:46 07.11.2023 (обновлено: 13:06 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/armeniya-1907837381.html
Секретарь СБ Армении отказался участвовать во встрече с коллегами по СНГ
Секретарь СБ Армении отказался участвовать во встрече с коллегами по СНГ - РИА Новости, 07.11.2023
Секретарь СБ Армении отказался участвовать во встрече с коллегами по СНГ
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался участвовать в очередной встрече с коллегами из стран СНГ, которая состоится в Москве 8 ноября, сообщила его... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:46
2023-11-07T13:06
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ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался участвовать в очередной встрече с коллегами из стран СНГ, которая состоится в Москве 8 ноября, сообщила его пресс-секретарь Татевик Петросян."Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ", — цитирует представителя чиновника госагентство "Арменпресс". Других подробностей не приводится.Представители Армении не в первый раз отказываются от участия в мероприятиях Содружества независимых государств. Так, премьер-министр Никол Пашинян не приехал на заседание совета глав правительств СНГ, состоявшееся 26 октября в Бишкеке. Пашинян не участвовал и в саммите СНГ, который прошел 13 октября в столице Киргизии. Как сообщил на пресс-конференции Владимир Путин, он говорил с армянским премьером по телефону. Армения, по словам президента, никуда из СНГ не уходит.Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20231106/armeniya-1907698491.html
https://ria.ru/20231013/putin-1902614382.html
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в мире, армения, снг
В мире, Армения, СНГ
Секретарь СБ Армении отказался участвовать во встрече с коллегами по СНГ

Григорян не прилетит в Москву на встречу секретарей Совбезов стран СНГ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался участвовать в очередной встрече с коллегами из стран СНГ, которая состоится в Москве 8 ноября, сообщила его пресс-секретарь Татевик Петросян.
"Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ", — цитирует представителя чиновника госагентство "Арменпресс".
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Других подробностей не приводится.
Представители Армении не в первый раз отказываются от участия в мероприятиях Содружества независимых государств. Так, премьер-министр Никол Пашинян не приехал на заседание совета глав правительств СНГ, состоявшееся 26 октября в Бишкеке.
Пашинян не участвовал и в саммите СНГ, который прошел 13 октября в столице Киргизии. Как сообщил на пресс-конференции Владимир Путин, он говорил с армянским премьером по телефону. Армения, по словам президента, никуда из СНГ не уходит.
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
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