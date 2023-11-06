https://ria.ru/20231106/yakutsk-1907677599.html

В мастер-плане Якутска определили место строительства кинопавильона

В мастер-плане Якутска определили место строительства кинопавильона - РИА Новости, 06.11.2023

В мастер-плане Якутска определили место строительства кинопавильона

В мастер-плане города Якутска определили место под строительство многофункционального кинопавильона, объект начнут строить в 2025 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:00

2023-11-06T10:00

2023-11-06T10:00

республика саха (якутия)

новости культуры

якутск

айсен николаев

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg

ЯКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. В мастер-плане города Якутска определили место под строительство многофункционального кинопавильона, объект начнут строить в 2025 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания в Якутске кинопавильона полного цикла в рамках мастер-плана развития города с помощью дальневосточной концессии. "Построить к 2027 году многофункциональный кинопавильон полного цикла в столице Якутии поручил президент России Владимир Путин. Согласно утвержденному им мастер-плану города, предполагаемый участок строительства - 68-й квартал Якутска", - рассказали в пресс-службе. По словам главы Якутии Айсена Николаева, сейчас подобные кинопавильоны действуют только в Москве и Санкт-Петербурге. "Создание такого объекта - это очень мощный инструмент для развития и кино, и креативных индустрий, и в целом для развития якутской культуры", - приводятся слова главы региона. Отмечается, что будет разработан проект планировки и межевания территории, проведены необходимые кадастровые работы и разработан эскизный проект архитектурно-градостроительного облика кинопавильона. Начало строительства объекта запланировано на 2025 год. Оператором в период эксплуатации проекта будет АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия). Директор корпорации Афанасий Саввин заявил, что кинопавильон будет рассчитан не только на якутский рынок. Многофункциональный кинопавильон в городе Якутске станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла и обеспечит индустрию новыми современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, необходимым оборудованием, в целом создаст условия для самореализации участников киноиндустрии.

https://ria.ru/20231030/yakutiya-1906217902.html

https://ria.ru/20230824/kinozaly-1891953896.html

якутск

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)