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В мастер-плане Якутска определили место строительства кинопавильона - РИА Новости, 06.11.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
10:00 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/yakutsk-1907677599.html
В мастер-плане Якутска определили место строительства кинопавильона
В мастер-плане Якутска определили место строительства кинопавильона - РИА Новости, 06.11.2023
В мастер-плане Якутска определили место строительства кинопавильона
В мастер-плане города Якутска определили место под строительство многофункционального кинопавильона, объект начнут строить в 2025 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:00
2023-11-06T10:00
республика саха (якутия)
новости культуры
якутск
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. В мастер-плане города Якутска определили место под строительство многофункционального кинопавильона, объект начнут строить в 2025 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания в Якутске кинопавильона полного цикла в рамках мастер-плана развития города с помощью дальневосточной концессии. "Построить к 2027 году многофункциональный кинопавильон полного цикла в столице Якутии поручил президент России Владимир Путин. Согласно утвержденному им мастер-плану города, предполагаемый участок строительства - 68-й квартал Якутска", - рассказали в пресс-службе. По словам главы Якутии Айсена Николаева, сейчас подобные кинопавильоны действуют только в Москве и Санкт-Петербурге. "Создание такого объекта - это очень мощный инструмент для развития и кино, и креативных индустрий, и в целом для развития якутской культуры", - приводятся слова главы региона. Отмечается, что будет разработан проект планировки и межевания территории, проведены необходимые кадастровые работы и разработан эскизный проект архитектурно-градостроительного облика кинопавильона. Начало строительства объекта запланировано на 2025 год. Оператором в период эксплуатации проекта будет АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия). Директор корпорации Афанасий Саввин заявил, что кинопавильон будет рассчитан не только на якутский рынок. Многофункциональный кинопавильон в городе Якутске станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла и обеспечит индустрию новыми современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, необходимым оборудованием, в целом создаст условия для самореализации участников киноиндустрии.
https://ria.ru/20231030/yakutiya-1906217902.html
https://ria.ru/20230824/kinozaly-1891953896.html
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новости культуры, якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Новости культуры, Якутск, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)

В мастер-плане Якутска определили место строительства кинопавильона

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. В мастер-плане города Якутска определили место под строительство многофункционального кинопавильона, объект начнут строить в 2025 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания в Якутске кинопавильона полного цикла в рамках мастер-плана развития города с помощью дальневосточной концессии.
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"Построить к 2027 году многофункциональный кинопавильон полного цикла в столице Якутии поручил президент России Владимир Путин. Согласно утвержденному им мастер-плану города, предполагаемый участок строительства - 68-й квартал Якутска", - рассказали в пресс-службе.
По словам главы Якутии Айсена Николаева, сейчас подобные кинопавильоны действуют только в Москве и Санкт-Петербурге. "Создание такого объекта - это очень мощный инструмент для развития и кино, и креативных индустрий, и в целом для развития якутской культуры", - приводятся слова главы региона.
Отмечается, что будет разработан проект планировки и межевания территории, проведены необходимые кадастровые работы и разработан эскизный проект архитектурно-градостроительного облика кинопавильона. Начало строительства объекта запланировано на 2025 год.
Оператором в период эксплуатации проекта будет АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия). Директор корпорации Афанасий Саввин заявил, что кинопавильон будет рассчитан не только на якутский рынок. Многофункциональный кинопавильон в городе Якутске станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла и обеспечит индустрию новыми современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, необходимым оборудованием, в целом создаст условия для самореализации участников киноиндустрии.
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