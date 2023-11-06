В мастер-плане Якутска определили место строительства кинопавильона
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. В мастер-плане города Якутска определили место под строительство многофункционального кинопавильона, объект начнут строить в 2025 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания в Якутске кинопавильона полного цикла в рамках мастер-плана развития города с помощью дальневосточной концессии.
"Построить к 2027 году многофункциональный кинопавильон полного цикла в столице Якутии поручил президент России Владимир Путин. Согласно утвержденному им мастер-плану города, предполагаемый участок строительства - 68-й квартал Якутска", - рассказали в пресс-службе.
По словам главы Якутии Айсена Николаева, сейчас подобные кинопавильоны действуют только в Москве и Санкт-Петербурге. "Создание такого объекта - это очень мощный инструмент для развития и кино, и креативных индустрий, и в целом для развития якутской культуры", - приводятся слова главы региона.
Отмечается, что будет разработан проект планировки и межевания территории, проведены необходимые кадастровые работы и разработан эскизный проект архитектурно-градостроительного облика кинопавильона. Начало строительства объекта запланировано на 2025 год.
Оператором в период эксплуатации проекта будет АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия). Директор корпорации Афанасий Саввин заявил, что кинопавильон будет рассчитан не только на якутский рынок. Многофункциональный кинопавильон в городе Якутске станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла и обеспечит индустрию новыми современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, необходимым оборудованием, в целом создаст условия для самореализации участников киноиндустрии.