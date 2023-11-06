https://ria.ru/20231106/vystavka-1907679827.html

Москва представит на выставке "Россия" более 300 столичных брендов

Москва представит на выставке "Россия" более 300 столичных брендов - РИА Новости, 06.11.2023

Москва представит на выставке "Россия" более 300 столичных брендов

На Международной выставке-форуме "Россия" представят более 300 брендов — участников программы "Сделано в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:15

2023-11-06T10:15

2023-11-06T11:53

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

вднх

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907678696_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_64d1e55855063f1f6fd1e1ae8dee8617.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" представят более 300 брендов — участников программы "Сделано в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Увидеть и приобрести товары столичных предпринимателей можно будет до 12 апреля 2024 года", — говорится в релизе.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В выставке участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспозиция.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

выставка-форум "россия", москва, вднх, общество