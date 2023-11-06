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В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 06.11.2023 (обновлено: 11:52 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/vsu-1907681310.html
В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва
В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва - РИА Новости, 06.11.2023
В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва
Украинские военнослужащие жалуются на недостаток ресурсов, критикуют организованное НАТО обучение и не верят в способность своей армии устроить прорыв фронта,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:25
2023-11-06T11:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
михаил лысенко
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие жалуются на недостаток ресурсов, критикуют организованное НАТО обучение и не верят в способность своей армии устроить прорыв фронта, пишет британская газета Times со ссылкой на двух офицеров ВСУ. &quot;Танковый прорыв с нашей стороны — это сейчас что-то из области научной фантастики&quot;, — приводит издание слова начальника штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаила Лысенко.Командующий батальоном Дмитрий Берлым, в свою очередь, пожаловался на недостаток людских ресурсов и снижение качества подкреплений. "Средний возраст солдата в моем батальоне — 45 лет", — добавил он. Как отмечает Times, и Лысенко, и Берлым проходили обучение в НАТО, но практически ни одна из тактик, которые они усвоили, не оказалась эффективной против российских войск. Украинская армия с 4 июня ведет контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за это время ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.Командующий ВСУ Валерий Залужный также признает, что украинские войска зашли в тупик и не способны на "глубокий и красивый" прорыв. По его словам, ВСУ не смогли продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В Кремле на это ответили, что, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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украина, россия, киев, михаил лысенко, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Михаил Лысенко, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва

Times: в ВСУ назвали танковый прорыв чем-то из области фантастики

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие жалуются на недостаток ресурсов, критикуют организованное НАТО обучение и не верят в способность своей армии устроить прорыв фронта, пишет британская газета Times со ссылкой на двух офицеров ВСУ.
«

"Танковый прорыв с нашей стороны — это сейчас что-то из области научной фантастики", — приводит издание слова начальника штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаила Лысенко.

Командующий батальоном Дмитрий Берлым, в свою очередь, пожаловался на недостаток людских ресурсов и снижение качества подкреплений.
"Средний возраст солдата в моем батальоне — 45 лет", — добавил он.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
"Пушечное мясо кончилось". Киевским властям сообщили пугающие новости о ВСУ
Вчера, 02:00
Как отмечает Times, и Лысенко, и Берлым проходили обучение в НАТО, но практически ни одна из тактик, которые они усвоили, не оказалась эффективной против российских войск.
Украинская армия с 4 июня ведет контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за это время ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
Командующий ВСУ Валерий Залужный также признает, что украинские войска зашли в тупик и не способны на "глубокий и красивый" прорыв. По его словам, ВСУ не смогли продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В Кремле на это ответили, что, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 ноября, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевМихаил ЛысенкоВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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