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В Венгрии прошла акция против вовлечения в конфликт на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:50 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/vengriya-1907791649.html
В Венгрии прошла акция против вовлечения в конфликт на Украине
В Венгрии прошла акция против вовлечения в конфликт на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
В Венгрии прошла акция против вовлечения в конфликт на Украине
Митинг Венгерской рабочей партии за мирное урегулирование конфликта на Украине и против вовлечения в него Венгрии состоялся в Будапеште, передает корреспондент... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:50
2023-11-06T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
россия
украина
петер сийярто
виктор орбан
владимир путин
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БУДАПЕШТ, 6 ноя - РИА Новости. Митинг Венгерской рабочей партии за мирное урегулирование конфликта на Украине и против вовлечения в него Венгрии состоялся в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. Члены партии на митинге держали в руках плакаты с лозунгами "Мы хотим мира" и "Вон из НАТО". "Это не война между Россией и Украиной. Это война Америки и Запада против России. Это война Америки и либерального капитала за сохранение американского мирового могущества... Мы не хотим, чтобы Венгрия скатилась в войну в любой форме", - заявил на митинге председатель партии Дьюла Тюрмер. По его словам, мир может быть установлен, если будут учтены "интересы безопасности обеих сторон". Он также напомнил, что митинг проходит в канун годовщины Октябрьской революции, которая "дала свободу и независимость народам царской империи" и в день годовщины освобождения Киева от немецкой оккупации, после которой от миллионного населения города осталось 180 тысяч жителей. Венгерская рабочая партия поддерживает все шаги правительства страны, которые ведут к миру и поддержанию диалога, такие как встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также встреча главы венгерского МИД Петера Сийярто с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, отметил Тюрмер. "Частью нового мира будут США, но также и Россия и КНР. Его часть составят страны, которые в настоящее время участвуют в БРИКС, ЕАЭС, сотрудничестве тюркских народов", - сказал он. В митинге участвовало около сотни членов партии, присутствовали также представители венгерской прессы. "Сейчас в Венгрии устроить большой митинг практически невозможно, люди в очень незначительной степени интересуются политикой. Они занимаются прежде всего повседневными проблемами. Но на митингах многие останавливаются, прислушиваются, задают вопросы, выражают свое мнение. Проблема войны и мира уже стоит на повестке дня. С этой точки зрения оцениваю мероприятие позитивно. Новых людей немного больше", - сказал РИА Новости Тюрмер. Он сообщил, что Венгерская рабочая партия будет участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года с программой, включающей идею нового Евросоюза как демократического союза суверенных наций, а не "Соединенных штатов Европы", а также мира между Евросоюзом и Россией вместо противостояния. По словам председателя, партия приветствует усилия венгерского правительства по поддержанию диалога, но не поддерживает проведение масштабных военных учений венгерского минобороны с участием войск НАТО, а также участие венгерских военных в операциях НАТО за границей, в частности, в африканском Чаде. Летом в Будапеште состоялся митинг со схожей повесткой, его организаторами выступили восемь венгерских партий и общественных организаций различного политического спектра, помимо Венгерской рабочей партии, это были "Венгерский круг мира", Венгерская Лига антифашистов, "Объединение за правовое государство" и другие, объединившиеся на площадке под названием "Форум мира". По словам Тюрмера, руководители организаций встретятся на неделе для обсуждения планов дальнейших совместных мероприятий. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20231026/ssha-1905238195.html
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в мире, венгрия, россия, украина, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, евразийский экономический союз, нато, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, НАТО, БРИКС
В Венгрии прошла акция против вовлечения в конфликт на Украине

Венгерская рабочая партия провела акцию против вовлечения в конфликт на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Будапешт. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 ноя - РИА Новости. Митинг Венгерской рабочей партии за мирное урегулирование конфликта на Украине и против вовлечения в него Венгрии состоялся в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
Члены партии на митинге держали в руках плакаты с лозунгами "Мы хотим мира" и "Вон из НАТО".
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"Это не война между Россией и Украиной. Это война Америки и Запада против России. Это война Америки и либерального капитала за сохранение американского мирового могущества... Мы не хотим, чтобы Венгрия скатилась в войну в любой форме", - заявил на митинге председатель партии Дьюла Тюрмер.
По его словам, мир может быть установлен, если будут учтены "интересы безопасности обеих сторон".
Он также напомнил, что митинг проходит в канун годовщины Октябрьской революции, которая "дала свободу и независимость народам царской империи" и в день годовщины освобождения Киева от немецкой оккупации, после которой от миллионного населения города осталось 180 тысяч жителей.
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Венгерская рабочая партия поддерживает все шаги правительства страны, которые ведут к миру и поддержанию диалога, такие как встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также встреча главы венгерского МИД Петера Сийярто с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, отметил Тюрмер.
"Частью нового мира будут США, но также и Россия и КНР. Его часть составят страны, которые в настоящее время участвуют в БРИКС, ЕАЭС, сотрудничестве тюркских народов", - сказал он.
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В митинге участвовало около сотни членов партии, присутствовали также представители венгерской прессы. "Сейчас в Венгрии устроить большой митинг практически невозможно, люди в очень незначительной степени интересуются политикой. Они занимаются прежде всего повседневными проблемами. Но на митингах многие останавливаются, прислушиваются, задают вопросы, выражают свое мнение. Проблема войны и мира уже стоит на повестке дня. С этой точки зрения оцениваю мероприятие позитивно. Новых людей немного больше", - сказал РИА Новости Тюрмер.
Он сообщил, что Венгерская рабочая партия будет участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года с программой, включающей идею нового Евросоюза как демократического союза суверенных наций, а не "Соединенных штатов Европы", а также мира между Евросоюзом и Россией вместо противостояния.
По словам председателя, партия приветствует усилия венгерского правительства по поддержанию диалога, но не поддерживает проведение масштабных военных учений венгерского минобороны с участием войск НАТО, а также участие венгерских военных в операциях НАТО за границей, в частности, в африканском Чаде.
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Летом в Будапеште состоялся митинг со схожей повесткой, его организаторами выступили восемь венгерских партий и общественных организаций различного политического спектра, помимо Венгерской рабочей партии, это были "Венгерский круг мира", Венгерская Лига антифашистов, "Объединение за правовое государство" и другие, объединившиеся на площадке под названием "Форум мира". По словам Тюрмера, руководители организаций встретятся на неделе для обсуждения планов дальнейших совместных мероприятий.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияРоссияУкраинаПетер СийяртоВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвразийский экономический союзНАТОБРИКС
 
 
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