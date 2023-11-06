В Венгрии прошла акция против вовлечения в конфликт на Украине
Венгерская рабочая партия провела акцию против вовлечения в конфликт на Украине
Будапешт. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 ноя - РИА Новости. Митинг Венгерской рабочей партии за мирное урегулирование конфликта на Украине и против вовлечения в него Венгрии состоялся в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
Члены партии на митинге держали в руках плакаты с лозунгами "Мы хотим мира" и "Вон из НАТО".
По его словам, мир может быть установлен, если будут учтены "интересы безопасности обеих сторон".
Он также напомнил, что митинг проходит в канун годовщины Октябрьской революции, которая "дала свободу и независимость народам царской империи" и в день годовщины освобождения Киева от немецкой оккупации, после которой от миллионного населения города осталось 180 тысяч жителей.
Венгерская рабочая партия поддерживает все шаги правительства страны, которые ведут к миру и поддержанию диалога, такие как встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также встреча главы венгерского МИД Петера Сийярто с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, отметил Тюрмер.
В митинге участвовало около сотни членов партии, присутствовали также представители венгерской прессы. "Сейчас в Венгрии устроить большой митинг практически невозможно, люди в очень незначительной степени интересуются политикой. Они занимаются прежде всего повседневными проблемами. Но на митингах многие останавливаются, прислушиваются, задают вопросы, выражают свое мнение. Проблема войны и мира уже стоит на повестке дня. С этой точки зрения оцениваю мероприятие позитивно. Новых людей немного больше", - сказал РИА Новости Тюрмер.
Он сообщил, что Венгерская рабочая партия будет участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года с программой, включающей идею нового Евросоюза как демократического союза суверенных наций, а не "Соединенных штатов Европы", а также мира между Евросоюзом и Россией вместо противостояния.
По словам председателя, партия приветствует усилия венгерского правительства по поддержанию диалога, но не поддерживает проведение масштабных военных учений венгерского минобороны с участием войск НАТО, а также участие венгерских военных в операциях НАТО за границей, в частности, в африканском Чаде.
Летом в Будапеште состоялся митинг со схожей повесткой, его организаторами выступили восемь венгерских партий и общественных организаций различного политического спектра, помимо Венгерской рабочей партии, это были "Венгерский круг мира", Венгерская Лига антифашистов, "Объединение за правовое государство" и другие, объединившиеся на площадке под названием "Форум мира". По словам Тюрмера, руководители организаций встретятся на неделе для обсуждения планов дальнейших совместных мероприятий.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.