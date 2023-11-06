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Урсула фон дер Ляйен призвала отстранить ХАМАС от управления сектором Газа
Урсула фон дер Ляйен призвала отстранить ХАМАС от управления сектором Газа - РИА Новости, 06.11.2023
Урсула фон дер Ляйен призвала отстранить ХАМАС от управления сектором Газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила насильственное перемещение жителей сектора Газа за пределы анклава и постоянное военное присутствие там... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:51
2023-11-06T13:51
2023-11-06T14:18
в мире
урсула фон дер ляйен
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еврокомиссия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила насильственное перемещение жителей сектора Газа за пределы анклава и постоянное военное присутствие там Израиля.Глава ЕК на заседании европейских послов в Брюсселе в понедельник перечислила основные принципы урегулирования палестино-израильского конфликта, которые могут быть востребованы после завершения нынешней острой фазы конфликта в секторе Газа."В Газе не может быть длительного присутствия сил безопасности Израиля. Газа – это составная часть будущего палестинского государства… Не должно быть принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. Это приведет к еще большей региональной дестабилизации… Не должно быть постоянной блокады Газы", - сказала она.По словам фон дер Ляйен, "Газа больше не может быть безопасным прибежищем для террористов". Она напомнила, что движение палестинского сопротивления ХАМАС, которое в ЕС считают "террористическим", ранее после конфликтов активно восстанавливалось и вооружалось, и этого "не должно повториться""Обсуждаются различные идеи, как это обеспечить, в том числе путем использования международных миротворческих сил под эгидой ООН", - указала глава ЕК.По ее мнению, ХАМАС больше не может управлять сектором Газа, должна быть только "одна палестинская администрация и одно палестинское государство".При этом она отметила, что Китай "должен использовать свои возможности, влияние на ХАМАС и Иран, чтобы предотвратить разрастание конфликта".
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в мире, урсула фон дер ляйен, хамас, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, брюссель, китай, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, ХАМАС, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Брюссель, Китай, Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен призвала отстранить ХАМАС от управления сектором Газа
Урсула фон дер Ляйен: нельзя позволять ХАМАС и дальше руководить сектором Газа