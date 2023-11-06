Умывают руки. В США раскрыли, что случилось с НАТО на Украине
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: фиаско на Украине поставит крест на будущем НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. НАТО потерпела фиаско в украинском конфликте, и теперь ее ждет печальное будущее, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Она не сможет ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту... И надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция", — сказал он.
И несмотря на это, ее разгромили, добавил эксперт.
"Конфликт обернулся провалом (для Запада. — Прим. ред.). А людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки <…>, чтобы дистанцироваться от Украины", — заключил Джонсон.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.