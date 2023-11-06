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Умывают руки. В США раскрыли, что случилось с НАТО на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 06.11.2023 (обновлено: 14:45 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907709474.html
Умывают руки. В США раскрыли, что случилось с НАТО на Украине
Умывают руки. В США раскрыли, что случилось с НАТО на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
Умывают руки. В США раскрыли, что случилось с НАТО на Украине
НАТО потерпела фиаско в украинском конфликте, и теперь ее ждет печальное будущее, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:10
2023-11-06T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. НАТО потерпела фиаско в украинском конфликте, и теперь ее ждет печальное будущее, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. "Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Она не сможет ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту... И надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция", — сказал он. И несмотря на это, ее разгромили, добавил эксперт."Конфликт обернулся провалом (для Запада. — Прим. ред.). А людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки &lt;…&gt;, чтобы дистанцироваться от Украины", — заключил Джонсон. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907669196.html
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в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Умывают руки. В США раскрыли, что случилось с НАТО на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: фиаско на Украине поставит крест на будущем НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. НАТО потерпела фиаско в украинском конфликте, и теперь ее ждет печальное будущее, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Она не сможет ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту... И надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция", — сказал он.
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И несмотря на это, ее разгромили, добавил эксперт.
"Конфликт обернулся провалом (для Запада. — Прим. ред.). А людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки <…>, чтобы дистанцироваться от Украины", — заключил Джонсон.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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