https://ria.ru/20231106/ukraina-1907709474.html

Умывают руки. В США раскрыли, что случилось с НАТО на Украине

Умывают руки. В США раскрыли, что случилось с НАТО на Украине - РИА Новости, 06.11.2023

Умывают руки. В США раскрыли, что случилось с НАТО на Украине

НАТО потерпела фиаско в украинском конфликте, и теперь ее ждет печальное будущее, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:10

2023-11-06T14:10

2023-11-06T14:45

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. НАТО потерпела фиаско в украинском конфликте, и теперь ее ждет печальное будущее, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. "Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Она не сможет ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту... И надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция", — сказал он. И несмотря на это, ее разгромили, добавил эксперт."Конфликт обернулся провалом (для Запада. — Прим. ред.). А людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки <…>, чтобы дистанцироваться от Украины", — заключил Джонсон. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907669196.html

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в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины