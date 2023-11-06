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СМИ: на Украине два завода ферросплавов Коломойского остановили работу - РИА Новости, 06.11.2023
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10:34 06.11.2023 (обновлено: 10:50 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907682840.html
СМИ: на Украине два завода ферросплавов Коломойского остановили работу
СМИ: на Украине два завода ферросплавов Коломойского остановили работу - РИА Новости, 06.11.2023
СМИ: на Украине два завода ферросплавов Коломойского остановили работу
Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые входят в группу "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского*, остановили работу, сообщает издание... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:34
2023-11-06T10:50
в мире
днепропетровская область
украина
игорь коломойский
запорожская область
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые входят в группу "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского*, остановили работу, сообщает издание "Экономическая правда". "Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые входят в группу "Приват" Игоря Коломойского*, остановили свою деятельность", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что решение об остановке печных агрегатов на зимний период было принято из-за отсутствия постоянного обеспечения электроэнергией и водоснабжения, что негативно влияет на техническое состояние печных агрегатов при их очень высокой стоимости. Также каждый запуск и разогрев печи сопровождается значительными капиталовложениями и производством некондиционных ферросплавов. Предприятия в условиях простоя сосредоточатся на проведении ремонтных работ. Украинское издание "Экономическая правда" 1 ноября сообщало, что Покровский горно-обогатительного комбината (ГОК) Игоря Коломойского* приостанавливает основную деятельность по добыче марганцевой руды и займется отгрузкой и разбором металлолома. В конце октября сообщалось, что "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (МГОК), расположенный в Днепропетровской области Украины, заявил об остановке добычи и переработке сырой марганцевой руды.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, игорь коломойский, запорожская область
В мире, Днепропетровская область, Украина, Игорь Коломойский, Запорожская область
СМИ: на Украине два завода ферросплавов Коломойского остановили работу

"Экономическая правда": заводы Коломойского в Никополе и Запорожье остановлены

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые входят в группу "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского*, остановили работу, сообщает издание "Экономическая правда".
"Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые входят в группу "Приват" Игоря Коломойского*, остановили свою деятельность", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что решение об остановке печных агрегатов на зимний период было принято из-за отсутствия постоянного обеспечения электроэнергией и водоснабжения, что негативно влияет на техническое состояние печных агрегатов при их очень высокой стоимости. Также каждый запуск и разогрев печи сопровождается значительными капиталовложениями и производством некондиционных ферросплавов. Предприятия в условиях простоя сосредоточатся на проведении ремонтных работ.
Украинское издание "Экономическая правда" 1 ноября сообщало, что Покровский горно-обогатительного комбината (ГОК) Игоря Коломойского* приостанавливает основную деятельность по добыче марганцевой руды и займется отгрузкой и разбором металлолома. В конце октября сообщалось, что "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (МГОК), расположенный в Днепропетровской области Украины, заявил об остановке добычи и переработке сырой марганцевой руды.
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В миреДнепропетровская областьУкраинаИгорь КоломойскийЗапорожская область
 
 
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