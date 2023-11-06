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Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты - РИА Новости, 06.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:22 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/udmurtiya-1907711680.html
Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты
Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты - РИА Новости, 06.11.2023
Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты
Удмуртия на выставке-форуме "Россия" представила такие знаковые для республики объекты, как раритетный мотоцикл ИЖ-49, винтокрылый беспилотник, спортивную... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:22
2023-11-06T14:22
выставка-форум "россия"
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
выставка-форум "россия"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907710784_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_d85611d23d807a49c15ebef3bc9b5a9f.jpg
УФА, 6 ноя - РИА Новости. Удмуртия на выставке-форуме "Россия" представила такие знаковые для республики объекты, как раритетный мотоцикл ИЖ-49, винтокрылый беспилотник, спортивную винтовку, также гости стенда смогут здесь измерить свой рост на линейке Можга и попробовать удмуртские перепечи. В субботу стенд "Мы из Удмуртии!" презентовал глава региона Александр Бречалов. Ключевыми героями стенда стали люди, живущие в Удмуртии и развивающие ее – от юной предпринимательницы и многодетной мамы, создавшей успешный бизнес, до фермера и спортсмена. В пресс-службе рассказали, что на стенде представлены объекты, символизирующие бренды Удмуртии. Гости увидят такие экспонаты из Удмуртии, как, например, мотоцикл ИЖ-49, который стал настоящей легендой отечественного мотостроения. "ИЖ-49 выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1951 по 1958 год. Он значительно превосходил предшественников по комфорту для байкера, отличался высокой управляемостью и проходимость: модель была хорошо приспособлена для различных дорожных условий. Мотоцикл развивал скорость 90 км/ч. Кстати, ИЖ-49 стал первым байком ижевского завода, на который устанавливалась коляска. Сейчас многие коллекционеры и байкеры считают ИЖ-49 самым красивым байком Ижевского завода. "В модели удалось совместить классический дизайн и современные на тот момент инженерные решения. За 7 лет было построено более полумиллиона мотоциклов. На стенде с настоящим раритетом можно будет сфотографироваться", - говорится в сообщении. Также стенд республики украшает скульптура всемирно известного композитора Петра Ильича Чайковского, который родился в удмуртском городе Воткинск. "На стенде "Мы из Удмуртии!" можно принять участие в интерактивной игре с угадыванием его мелодий, а также – увидеть деревянную скульптуру, который создал воткинский художник Александр Кривошеин. В Воткинске действует музей-усадьба Чайковского. Для его самостоятельного изучения можно скачать на смартфон бесплатное приложение "ARTEFACT" (12+), загрузить информацию о выставке "Экспозиция дома детства П.И. Чайковского" и начать путешествие с дополненной реальностью. Создание такого мультимедийного гида на русском и английском языках с дополненной реальностью стало возможным благодаря победе в конкурсе в рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - добавили в пресс-службе. Гости удмуртского стенда увидят макет самолета "Боинг 737-800" - главный рабочий самолет региональной авиакомпании "Ижавиа", который с 2021 года в рамках обновления авиапарка пришел смену "Якам". "Один из бортов получил имя "Душа Удмуртии". В цветовой палитре ливреи к основному красному цвету добавили фиолетовый – в Удмуртии этот цвет символизирует душу и волшебство. На хвосте и крыльях изображены солярные знаки-обереги",- говорится в релизе. "Винтокрылый беспилотник SH-350. БПЛА производится на Ижевском авиационном заводе. Его способности впечатляют: 150 километров в час, грузоподъемность до 100 килограммов. В Книгу рекордов Гиннеса беспилотник попал, выполнив самый высокий полет среди БПЛА – на высоте 9 333 м. Выдерживает низкие температуры до минус 50 градусов (может работать на Северном полюсе). В полете может провести 5 часов. Способен выполнять самые разные задачи: мониторинг нефте- и газовой индустрий, лесоохрана, мониторинг пожаров, поиск браконьеров на водоемах, мониторинг стройки дорог. Эксперты уверены, что уже в ближайшем будущем перевозить большую часть малогабаритных грузов и анализировать обстановку с воздуха будут именно гражданские беспилотники вертолетного типа",- рассказали в пресс-службе. Кроме того, Удмуртия на выставке представила один из образцов продукции Концерна "Калашников" - макет спортивной винтовки МР-573, предназначенную для спортсменов высокого класса, занимающихся пулевой стрельбой. "На выставке-форуме "Россия" тысячи гостей узнают, что Можга – это город в Удмуртии, где находится предприятие "Красная звезда" – производитель без преувеличения легендарных линеек. История фабрики началась в 1927 году – ей совсем скоро исполнится 100 лет. С середины ХХ века здесь сделали ставку на производство товаров для детей и взрослых из натуральной древесины твердолиственных пород. "Красная звезда" проводит весь цикл работ от лесозаготовки до реализации готовой продукции (от канцелярских принадлежностей до мебели) и восстановлением лесонасаждений на своих вырубках. На стенде Удмуртии с помощью двухметровой линейки "Можга" можно будет измерить свой рост и сравнить его с ростом известных людей – уроженцев Удмуртии (например, Петром Ильичом Чайковским или олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой)", - сообщает пресс-служба. Глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале пригласил всех желающих попробовать на стенде региона знаменитые удмуртские перепечи. "Сто калорий на одну перепечку, тонкое тесто, самая разная начинка - грибы, мясо, капуста. Вкус Удмуртии, друзья!", - расхвалил он местную кухню. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231106/vystavka-1907679827.html
https://ria.ru/20231105/ryazan-1907562897.html
https://ria.ru/20231105/vystavka-1907591085.html
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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, Выставка-форум "Россия", Общество
Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты

Удмуртия представила на выставке-форуме "Россия" знаковые для республики объекты

© Администрация Главы и Правительства Удмуртской РеспубликиСтенд "Мы из Удмуртии" на выставке-форуме "Россия"
Стенд Мы из Удмуртии на выставке-форуме Россия
© Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Стенд "Мы из Удмуртии" на выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
УФА, 6 ноя - РИА Новости. Удмуртия на выставке-форуме "Россия" представила такие знаковые для республики объекты, как раритетный мотоцикл ИЖ-49, винтокрылый беспилотник, спортивную винтовку, также гости стенда смогут здесь измерить свой рост на линейке Можга и попробовать удмуртские перепечи.
В субботу стенд "Мы из Удмуртии!" презентовал глава региона Александр Бречалов. Ключевыми героями стенда стали люди, живущие в Удмуртии и развивающие ее – от юной предпринимательницы и многодетной мамы, создавшей успешный бизнес, до фермера и спортсмена.
© Администрация Главы и Правительства Удмуртской РеспубликиСтенд "Мы из Удмуртии" на выставке-форуме "Россия"
Стенд Мы из Удмуртии на выставке-форуме Россия
© Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Стенд "Мы из Удмуртии" на выставке-форуме "Россия"
В пресс-службе рассказали, что на стенде представлены объекты, символизирующие бренды Удмуртии. Гости увидят такие экспонаты из Удмуртии, как, например, мотоцикл ИЖ-49, который стал настоящей легендой отечественного мотостроения. "ИЖ-49 выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1951 по 1958 год. Он значительно превосходил предшественников по комфорту для байкера, отличался высокой управляемостью и проходимость: модель была хорошо приспособлена для различных дорожных условий. Мотоцикл развивал скорость 90 км/ч. Кстати, ИЖ-49 стал первым байком ижевского завода, на который устанавливалась коляска. Сейчас многие коллекционеры и байкеры считают ИЖ-49 самым красивым байком Ижевского завода.
"В модели удалось совместить классический дизайн и современные на тот момент инженерные решения. За 7 лет было построено более полумиллиона мотоциклов. На стенде с настоящим раритетом можно будет сфотографироваться", - говорится в сообщении.
Продукция одного из брендов, представленного на выставке-форуме Россия в рамках программы Сделано в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Москва представит на выставке "Россия" более 300 столичных брендов
Вчера, 10:15
Также стенд республики украшает скульптура всемирно известного композитора Петра Ильича Чайковского, который родился в удмуртском городе Воткинск. "На стенде "Мы из Удмуртии!" можно принять участие в интерактивной игре с угадыванием его мелодий, а также – увидеть деревянную скульптуру, который создал воткинский художник Александр Кривошеин. В Воткинске действует музей-усадьба Чайковского. Для его самостоятельного изучения можно скачать на смартфон бесплатное приложение "ARTEFACT" (12+), загрузить информацию о выставке "Экспозиция дома детства П.И. Чайковского" и начать путешествие с дополненной реальностью. Создание такого мультимедийного гида на русском и английском языках с дополненной реальностью стало возможным благодаря победе в конкурсе в рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - добавили в пресс-службе.
Гости удмуртского стенда увидят макет самолета "Боинг 737-800" - главный рабочий самолет региональной авиакомпании "Ижавиа", который с 2021 года в рамках обновления авиапарка пришел смену "Якам". "Один из бортов получил имя "Душа Удмуртии". В цветовой палитре ливреи к основному красному цвету добавили фиолетовый – в Удмуртии этот цвет символизирует душу и волшебство. На хвосте и крыльях изображены солярные знаки-обереги",- говорится в релизе.
Стенд Рязанской области на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Центральным элементом рязанского стенда на выставке "Россия" стал аэростат
5 ноября, 12:18
"Винтокрылый беспилотник SH-350. БПЛА производится на Ижевском авиационном заводе. Его способности впечатляют: 150 километров в час, грузоподъемность до 100 килограммов. В Книгу рекордов Гиннеса беспилотник попал, выполнив самый высокий полет среди БПЛА – на высоте 9 333 м. Выдерживает низкие температуры до минус 50 градусов (может работать на Северном полюсе). В полете может провести 5 часов. Способен выполнять самые разные задачи: мониторинг нефте- и газовой индустрий, лесоохрана, мониторинг пожаров, поиск браконьеров на водоемах, мониторинг стройки дорог. Эксперты уверены, что уже в ближайшем будущем перевозить большую часть малогабаритных грузов и анализировать обстановку с воздуха будут именно гражданские беспилотники вертолетного типа",- рассказали в пресс-службе.
Кроме того, Удмуртия на выставке представила один из образцов продукции Концерна "Калашников" - макет спортивной винтовки МР-573, предназначенную для спортсменов высокого класса, занимающихся пулевой стрельбой.
Стенд Московской области на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Гостям стенда Подмосковья на выставке "Россия" покажут, как управлять БПЛА
5 ноября, 16:04
"На выставке-форуме "Россия" тысячи гостей узнают, что Можга – это город в Удмуртии, где находится предприятие "Красная звезда" – производитель без преувеличения легендарных линеек. История фабрики началась в 1927 году – ей совсем скоро исполнится 100 лет. С середины ХХ века здесь сделали ставку на производство товаров для детей и взрослых из натуральной древесины твердолиственных пород. "Красная звезда" проводит весь цикл работ от лесозаготовки до реализации готовой продукции (от канцелярских принадлежностей до мебели) и восстановлением лесонасаждений на своих вырубках. На стенде Удмуртии с помощью двухметровой линейки "Можга" можно будет измерить свой рост и сравнить его с ростом известных людей – уроженцев Удмуртии (например, Петром Ильичом Чайковским или олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой)", - сообщает пресс-служба.
Глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале пригласил всех желающих попробовать на стенде региона знаменитые удмуртские перепечи. "Сто калорий на одну перепечку, тонкое тесто, самая разная начинка - грибы, мясо, капуста. Вкус Удмуртии, друзья!", - расхвалил он местную кухню.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.
Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

Павильон с экспозицией Достижения России

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

Выставка Россия. Церемония открытия экспозиции РДДМ и РСВ

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

Международная выставка-форум Россия

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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3 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

Международная выставка-форум Россия

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

Международная выставка-форум Россия

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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5 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

Участница выставки на стенде выставки Россия

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

Работа выставки Россия

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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7 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

Участники выставки в национальных костюмах фотографируются на фоне стенда выставки Россия

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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8 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

Стенд Автомобиль глазами химика-материаловеда на выставке Россия

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

Учатсник выставки на открытии экспозиции выставки Россия

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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10 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

Международная выставка-форум Россия

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

Международная выставка-форум Россия

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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13 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Участники выставки Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
3 из 14

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
5 из 14

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 14

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
7 из 14

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
8 из 14

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 14

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
10 из 14

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
13 из 14

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Выставка-форум "Россия"Удмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловВыставка-форум "Россия"Общество
 
 
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