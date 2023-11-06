https://ria.ru/20231106/udmurtiya-1907711680.html

Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты

Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты - РИА Новости, 06.11.2023

Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты

Удмуртия на выставке-форуме "Россия" представила такие знаковые для республики объекты, как раритетный мотоцикл ИЖ-49, винтокрылый беспилотник, спортивную... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:22

2023-11-06T14:22

2023-11-06T14:22

выставка-форум "россия"

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

выставка-форум "россия"

общество

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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Удмуртия на выставке-форуме "Россия" представила такие знаковые для республики объекты, как раритетный мотоцикл ИЖ-49, винтокрылый беспилотник, спортивную винтовку, также гости стенда смогут здесь измерить свой рост на линейке Можга и попробовать удмуртские перепечи. В субботу стенд "Мы из Удмуртии!" презентовал глава региона Александр Бречалов. Ключевыми героями стенда стали люди, живущие в Удмуртии и развивающие ее – от юной предпринимательницы и многодетной мамы, создавшей успешный бизнес, до фермера и спортсмена. В пресс-службе рассказали, что на стенде представлены объекты, символизирующие бренды Удмуртии. Гости увидят такие экспонаты из Удмуртии, как, например, мотоцикл ИЖ-49, который стал настоящей легендой отечественного мотостроения. "ИЖ-49 выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1951 по 1958 год. Он значительно превосходил предшественников по комфорту для байкера, отличался высокой управляемостью и проходимость: модель была хорошо приспособлена для различных дорожных условий. Мотоцикл развивал скорость 90 км/ч. Кстати, ИЖ-49 стал первым байком ижевского завода, на который устанавливалась коляска. Сейчас многие коллекционеры и байкеры считают ИЖ-49 самым красивым байком Ижевского завода. "В модели удалось совместить классический дизайн и современные на тот момент инженерные решения. За 7 лет было построено более полумиллиона мотоциклов. На стенде с настоящим раритетом можно будет сфотографироваться", - говорится в сообщении. Также стенд республики украшает скульптура всемирно известного композитора Петра Ильича Чайковского, который родился в удмуртском городе Воткинск. "На стенде "Мы из Удмуртии!" можно принять участие в интерактивной игре с угадыванием его мелодий, а также – увидеть деревянную скульптуру, который создал воткинский художник Александр Кривошеин. В Воткинске действует музей-усадьба Чайковского. Для его самостоятельного изучения можно скачать на смартфон бесплатное приложение "ARTEFACT" (12+), загрузить информацию о выставке "Экспозиция дома детства П.И. Чайковского" и начать путешествие с дополненной реальностью. Создание такого мультимедийного гида на русском и английском языках с дополненной реальностью стало возможным благодаря победе в конкурсе в рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - добавили в пресс-службе. Гости удмуртского стенда увидят макет самолета "Боинг 737-800" - главный рабочий самолет региональной авиакомпании "Ижавиа", который с 2021 года в рамках обновления авиапарка пришел смену "Якам". "Один из бортов получил имя "Душа Удмуртии". В цветовой палитре ливреи к основному красному цвету добавили фиолетовый – в Удмуртии этот цвет символизирует душу и волшебство. На хвосте и крыльях изображены солярные знаки-обереги",- говорится в релизе. "Винтокрылый беспилотник SH-350. БПЛА производится на Ижевском авиационном заводе. Его способности впечатляют: 150 километров в час, грузоподъемность до 100 килограммов. В Книгу рекордов Гиннеса беспилотник попал, выполнив самый высокий полет среди БПЛА – на высоте 9 333 м. Выдерживает низкие температуры до минус 50 градусов (может работать на Северном полюсе). В полете может провести 5 часов. Способен выполнять самые разные задачи: мониторинг нефте- и газовой индустрий, лесоохрана, мониторинг пожаров, поиск браконьеров на водоемах, мониторинг стройки дорог. Эксперты уверены, что уже в ближайшем будущем перевозить большую часть малогабаритных грузов и анализировать обстановку с воздуха будут именно гражданские беспилотники вертолетного типа",- рассказали в пресс-службе. Кроме того, Удмуртия на выставке представила один из образцов продукции Концерна "Калашников" - макет спортивной винтовки МР-573, предназначенную для спортсменов высокого класса, занимающихся пулевой стрельбой. "На выставке-форуме "Россия" тысячи гостей узнают, что Можга – это город в Удмуртии, где находится предприятие "Красная звезда" – производитель без преувеличения легендарных линеек. История фабрики началась в 1927 году – ей совсем скоро исполнится 100 лет. С середины ХХ века здесь сделали ставку на производство товаров для детей и взрослых из натуральной древесины твердолиственных пород. "Красная звезда" проводит весь цикл работ от лесозаготовки до реализации готовой продукции (от канцелярских принадлежностей до мебели) и восстановлением лесонасаждений на своих вырубках. На стенде Удмуртии с помощью двухметровой линейки "Можга" можно будет измерить свой рост и сравнить его с ростом известных людей – уроженцев Удмуртии (например, Петром Ильичом Чайковским или олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой)", - сообщает пресс-служба. Глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале пригласил всех желающих попробовать на стенде региона знаменитые удмуртские перепечи. "Сто калорий на одну перепечку, тонкое тесто, самая разная начинка - грибы, мясо, капуста. Вкус Удмуртии, друзья!", - расхвалил он местную кухню. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231106/vystavka-1907679827.html

https://ria.ru/20231105/ryazan-1907562897.html

https://ria.ru/20231105/vystavka-1907591085.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, выставка-форум "россия", общество