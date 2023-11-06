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Губернатор Тамбовской области посетил выставку-форум "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:06 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/tambov-1907729998.html
Губернатор Тамбовской области посетил выставку-форум "Россия"
Губернатор Тамбовской области посетил выставку-форум "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023
Губернатор Тамбовской области посетил выставку-форум "Россия"
В понедельник Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетил и глава Тамбовской области Максим Егоров вместе с сыновьями, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:06
2023-11-06T16:06
выставка-форум "россия"
общество
тамбовская область
максим егоров
выставка-форум "россия"
вднх
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В понедельник Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетил и глава Тамбовской области Максим Егоров вместе с сыновьями, передает корреспондент РИА Новости. На выставке Тамбовская область представила важнейшие достижения региона за последние 20 лет. Это масштабные социальные и экономические проекты современной Тамбовщины: крупнейший спортивный объект ЦФО Центр единоборств, один из первых в России Социальный МФЦ, уникальный круглогодичный инклюзивный лагерь "Тамбовский Артек", научно-образовательный центр "Инженерия будущего", единственный в РФ наукоград аграрного направления Мичуринск, который на днях отметил 20-летие со дня образования, и многое другое. Егоров отметил, что участие в выставке "Россия" – это почетная и ответственная миссия. "Помню из детства, что на ВДНХ были размещены достижения союзных республик. Теперь их представляют российские регионы. Нам есть чем гордиться! И мы представляем свои достижения в самых различных сферах, но самое главное из них — это люди, которые живут и работают на нашей любимой тамбовской земле. Мы хотим рассказать о тех людях, которые работали в регионе и прославили не только нашу область или Тамбовскую губернию, но и нашу великую Россию", - сказал журналистам Егоров. На стенде региона посетители могут поучаствовать в иммерсивном шоу с элементами классической и современной музыки, народных танцах и хип-хопе, сыграть на сенсорных клавишах, стать участником виртуальной экскурсии по интересным местам Тамбовщины. Исторические достопримечательности и портреты великих людей, которые жили и работали на Тамбовской земле, представлены в технике световой графики акрилайт на прозрачных арт-объектах в виде сот. Это стилизованные конструкции используются как фотозоны. Привлекательными для посетителей стали фотосессии со скульптурами волков, исполненные в стиле хайтек, на фоне красочных пейзажей региона. "Мы привезли копию наших тамбовских волков. Исторически у нас этих животных практически нет, просто так получилось, что после известного фильма, фраза "тамбовский волк тебе товарищ" закрепилась за нашим регионом. Мы презентует свою марку, которую назвали "Тамбовский товарищ", она ассоциируется с волком. Приходите на наш стенд и увидите все самое прекрасное, что есть в нашей области", - добавил Егоров. Стенд Тамбовской области рассказывает о многогранности, динамичном развитии региона, демонстрирует экономический, культурный и туристический потенциал Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. На выставке 24 декабря пройдет День Тамбовской области с насыщенной программой мероприятий. Стенд Тамбовской области расположен в павильоне №75.
https://ria.ru/20231106/udmurtiya-1907711680.html
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общество, тамбовская область, максим егоров, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Общество, Тамбовская область, Максим Егоров, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Губернатор Тамбовской области посетил выставку-форум "Россия"

Тамбовский губернатор Егоров с сыновьями посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ

© Фото : Пресс-служба Правительства Тамбовской областиГубернатор Тамбовской области Максим Егоров на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Пресс-служба Правительства Тамбовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В понедельник Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетил и глава Тамбовской области Максим Егоров вместе с сыновьями, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке Тамбовская область представила важнейшие достижения региона за последние 20 лет. Это масштабные социальные и экономические проекты современной Тамбовщины: крупнейший спортивный объект ЦФО Центр единоборств, один из первых в России Социальный МФЦ, уникальный круглогодичный инклюзивный лагерь "Тамбовский Артек", научно-образовательный центр "Инженерия будущего", единственный в РФ наукоград аграрного направления Мичуринск, который на днях отметил 20-летие со дня образования, и многое другое.
Стенд Мы из Удмуртии на выставке-форуме Россия
Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты
Вчера, 14:22
Егоров отметил, что участие в выставке "Россия" – это почетная и ответственная миссия.
"Помню из детства, что на ВДНХ были размещены достижения союзных республик. Теперь их представляют российские регионы. Нам есть чем гордиться! И мы представляем свои достижения в самых различных сферах, но самое главное из них — это люди, которые живут и работают на нашей любимой тамбовской земле. Мы хотим рассказать о тех людях, которые работали в регионе и прославили не только нашу область или Тамбовскую губернию, но и нашу великую Россию", - сказал журналистам Егоров.
На стенде региона посетители могут поучаствовать в иммерсивном шоу с элементами классической и современной музыки, народных танцах и хип-хопе, сыграть на сенсорных клавишах, стать участником виртуальной экскурсии по интересным местам Тамбовщины.
Исторические достопримечательности и портреты великих людей, которые жили и работали на Тамбовской земле, представлены в технике световой графики акрилайт на прозрачных арт-объектах в виде сот. Это стилизованные конструкции используются как фотозоны. Привлекательными для посетителей стали фотосессии со скульптурами волков, исполненные в стиле хайтек, на фоне красочных пейзажей региона.
© Фото : Пресс-служба Правительства Тамбовской областиПавильон Тамбовской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Павильон Тамбовской области на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Пресс-служба Правительства Тамбовской области
Павильон Тамбовской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
"Мы привезли копию наших тамбовских волков. Исторически у нас этих животных практически нет, просто так получилось, что после известного фильма, фраза "тамбовский волк тебе товарищ" закрепилась за нашим регионом. Мы презентует свою марку, которую назвали "Тамбовский товарищ", она ассоциируется с волком. Приходите на наш стенд и увидите все самое прекрасное, что есть в нашей области", - добавил Егоров.
Стенд Тамбовской области рассказывает о многогранности, динамичном развитии региона, демонстрирует экономический, культурный и туристический потенциал
Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. На выставке 24 декабря пройдет День Тамбовской области с насыщенной программой мероприятий. Стенд Тамбовской области расположен в павильоне №75.
Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

Павильон с экспозицией Достижения России

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

Выставка Россия. Церемония открытия экспозиции РДДМ и РСВ

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

Международная выставка-форум Россия

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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3 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

Международная выставка-форум Россия

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

Международная выставка-форум Россия

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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5 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

Участница выставки на стенде выставки Россия

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

Работа выставки Россия

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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7 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

Участники выставки в национальных костюмах фотографируются на фоне стенда выставки Россия

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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8 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

Стенд Автомобиль глазами химика-материаловеда на выставке Россия

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

Учатсник выставки на открытии экспозиции выставки Россия

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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10 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

Международная выставка-форум Россия

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

Международная выставка-форум Россия

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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13 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Участники выставки Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
3 из 14

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
5 из 14

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 14

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
7 из 14

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
8 из 14

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 14

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
10 из 14

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
13 из 14

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоТамбовская областьМаксим ЕгоровВыставка-форум "Россия"ВДНХ
 
 
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