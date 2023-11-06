https://ria.ru/20231106/tambov-1907729998.html

Губернатор Тамбовской области посетил выставку-форум "Россия"

Губернатор Тамбовской области посетил выставку-форум "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023

Губернатор Тамбовской области посетил выставку-форум "Россия"

В понедельник Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетил и глава Тамбовской области Максим Егоров вместе с сыновьями, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:06

2023-11-06T16:06

2023-11-06T16:06

выставка-форум "россия"

общество

тамбовская область

максим егоров

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В понедельник Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетил и глава Тамбовской области Максим Егоров вместе с сыновьями, передает корреспондент РИА Новости. На выставке Тамбовская область представила важнейшие достижения региона за последние 20 лет. Это масштабные социальные и экономические проекты современной Тамбовщины: крупнейший спортивный объект ЦФО Центр единоборств, один из первых в России Социальный МФЦ, уникальный круглогодичный инклюзивный лагерь "Тамбовский Артек", научно-образовательный центр "Инженерия будущего", единственный в РФ наукоград аграрного направления Мичуринск, который на днях отметил 20-летие со дня образования, и многое другое. Егоров отметил, что участие в выставке "Россия" – это почетная и ответственная миссия. "Помню из детства, что на ВДНХ были размещены достижения союзных республик. Теперь их представляют российские регионы. Нам есть чем гордиться! И мы представляем свои достижения в самых различных сферах, но самое главное из них — это люди, которые живут и работают на нашей любимой тамбовской земле. Мы хотим рассказать о тех людях, которые работали в регионе и прославили не только нашу область или Тамбовскую губернию, но и нашу великую Россию", - сказал журналистам Егоров. На стенде региона посетители могут поучаствовать в иммерсивном шоу с элементами классической и современной музыки, народных танцах и хип-хопе, сыграть на сенсорных клавишах, стать участником виртуальной экскурсии по интересным местам Тамбовщины. Исторические достопримечательности и портреты великих людей, которые жили и работали на Тамбовской земле, представлены в технике световой графики акрилайт на прозрачных арт-объектах в виде сот. Это стилизованные конструкции используются как фотозоны. Привлекательными для посетителей стали фотосессии со скульптурами волков, исполненные в стиле хайтек, на фоне красочных пейзажей региона. "Мы привезли копию наших тамбовских волков. Исторически у нас этих животных практически нет, просто так получилось, что после известного фильма, фраза "тамбовский волк тебе товарищ" закрепилась за нашим регионом. Мы презентует свою марку, которую назвали "Тамбовский товарищ", она ассоциируется с волком. Приходите на наш стенд и увидите все самое прекрасное, что есть в нашей области", - добавил Егоров. Стенд Тамбовской области рассказывает о многогранности, динамичном развитии региона, демонстрирует экономический, культурный и туристический потенциал Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. На выставке 24 декабря пройдет День Тамбовской области с насыщенной программой мероприятий. Стенд Тамбовской области расположен в павильоне №75.

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тамбовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тамбовская область, максим егоров, выставка-форум "россия", вднх