https://ria.ru/20231106/rosneft-1907741713.html

В "Роснефти" рассказали, как будет снабжаться энергией "Восток Ойл"

В "Роснефти" рассказали, как будет снабжаться энергией "Восток Ойл" - РИА Новости, 06.11.2023

В "Роснефти" рассказали, как будет снабжаться энергией "Восток Ойл"

Нефтегазовый проект "Восток Ойл" будет снабжаться не только традиционной электроэнергетикой, но и ветрогенерацией мощностью порядка 1 гигаватт, суммарная... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:13

2023-11-06T17:13

2023-11-06T17:13

выставка-форум "россия"

экономика

таймыр

красноярский край

андрей поляков

роснефть

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Нефтегазовый проект "Восток Ойл" будет снабжаться не только традиционной электроэнергетикой, но и ветрогенерацией мощностью порядка 1 гигаватт, суммарная мощность электростанций на проекте достигнет 3,6 гигаватта, сообщил вице-президент - главный геолог компании Андрей Поляков. "Помимо традиционных видов генерации будет внедрена и ветрогенерация мощностью порядка 1 гигаватт", - сказал он в ходе презентации проекта "Восток Ойл" на экспозиции "Роснефти" в рамках выставки "Россия". Согласно презентации Полякова, суммарная мощность электростанций составит 3,6 гигаватта, будет проведено около 8000 линий электропередач. Более 90% оборудования, используемого для энергообеспечения "Восток Ойла" будет отечественным. Как отметил Поляков, вклад в экологию внесет практически 100% использование попутного нефтяного газа. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231106/rosneft-1907740202.html

таймыр

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, таймыр, красноярский край, андрей поляков, роснефть