https://ria.ru/20231106/rosneft-1907740202.html

В "Роснефти" рассказали о планах по освоению месторождений "Восток Ойла"

В "Роснефти" рассказали о планах по освоению месторождений "Восток Ойла" - РИА Новости, 06.11.2023

В "Роснефти" рассказали о планах по освоению месторождений "Восток Ойла"

"Роснефть" планирует бурение 12 тысяч эксплуатационных скважин на новых месторождениях проекта "Восток Ойл" до 2038 года, будет использовать для этого... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:07

2023-11-06T17:07

2023-11-06T17:07

выставка-форум "россия"

экономика

таймыр

андрей поляков

роснефть

красноярский край

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Роснефть" планирует бурение 12 тысяч эксплуатационных скважин на новых месторождениях проекта "Восток Ойл" до 2038 года, будет использовать для этого отечественные буровые установки, сообщил вице-президент - главный геолог компании Андрей Поляков. "Начата в 2022 году программа опытно-промышленных работ на новых месторождениях на Таймыре. Это перспективнейшие месторождения с огромной ресурсной базой, которые внесут основной вклад в реализацию проекта "Восток Ойл" в части добычи. Здесь планируется бурение порядка 12 тысяч эксплуатационных скважин. Будет задействовано 100 новейших буровых установок российской разработки, которые спроектированы, сконструированы специально для сложных, суровых условий Таймыра", - сказал Поляков в ходе презентации проекта "Восток Ойл" на экспозиции "Роснефти" в рамках выставки "Россия". В презентации Полякова уточняется, что такой объем скважин "Роснефть" планирует пробурить на новых месторождениях проекта до 2038 года. В 2022 году компания начала опытно-промышленную разработку Иркинского и Пайяхского месторождения, в апреле текущего года - Ичемминского, а в июле - Байкаловского месторождения. "Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231106/proekt-1907739659.html

таймыр

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, таймыр, андрей поляков, роснефть, красноярский край, выставка-форум "россия"