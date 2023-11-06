https://ria.ru/20231106/putin-1907694194.html
В Казахстане анонсировали визит Путина
В Казахстане анонсировали визит Путина - РИА Новости, 06.11.2023
В Казахстане анонсировали визит Путина
Президента России Владимира Путина ожидают с визитом в Астане 9 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба главы Казахстана. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:05
2023-11-06T12:05
2023-11-06T17:25
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АСТАНА, 6 ноя — РИА Новости. Президента России Владимира Путина ожидают с визитом в Астане 9 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба главы Казахстана."По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9 ноября 2023 года с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин", — говорится в сообщении.В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров России и Казахстана, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы стратегического партнерства, отмечается в заявлении.Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.
https://ria.ru/20231106/rossiya-1907681985.html
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в мире, казахстан, владимир путин, россия, астана, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Владимир Путин, Россия, Астана, Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане анонсировали визит Путина
Путин прибудет в Казахстан с визитом по приглашению Токаева 9 ноября