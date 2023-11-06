https://ria.ru/20231106/putin-1907694194.html

В Казахстане анонсировали визит Путина

В Казахстане анонсировали визит Путина - РИА Новости, 06.11.2023

В Казахстане анонсировали визит Путина

Президента России Владимира Путина ожидают с визитом в Астане 9 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба главы Казахстана. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T12:05

2023-11-06T12:05

2023-11-06T17:25

в мире

казахстан

владимир путин

россия

астана

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873899968_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ec0f06ff5f64c4f4945538c0e158f1e5.jpg

АСТАНА, 6 ноя — РИА Новости. Президента России Владимира Путина ожидают с визитом в Астане 9 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба главы Казахстана."По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9 ноября 2023 года с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин", — говорится в сообщении.В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров России и Казахстана, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы стратегического партнерства, отмечается в заявлении.Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.

https://ria.ru/20231106/rossiya-1907681985.html

казахстан

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, владимир путин, россия, астана, касым-жомарт токаев