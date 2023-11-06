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Проект "Без срока давности" продолжится в Центре исторической памяти - РИА Новости, 06.11.2023
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15:43 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/proekt-1907723987.html
Проект "Без срока давности" продолжится в Центре исторической памяти
Проект "Без срока давности" продолжится в Центре исторической памяти - РИА Новости, 06.11.2023
Проект "Без срока давности" продолжится в Центре исторической памяти
Проект "Без срока давности", в рамках которого выявляются и обнародуются многочисленные факты геноцида советского народа гитлеровцами в годы Великой... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:43
2023-11-06T15:43
общество
россия
москва
елена малышева
музей победы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
без срока давности
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проект "Без срока давности", в рамках которого выявляются и обнародуются многочисленные факты геноцида советского народа гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны, продолжится под эгидой нового Центра исторической памяти при президенте РФ, сообщила руководитель Центра Елена Малышева. "Полную историю геноцида еще предстоит написать, чтобы сохранить эту правду, ответить на вызовы современности, не допустить расползания и реабилитации нацизма. И проект "Без срока давности" будет продолжен — уже теперь в рамках Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации", - сказала Малышева на брифинге, прошедшем в понедельник в Музее Победы в Москве по случаю 80-летия освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Масштабный проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется с 2019 года. На протяжении этого времени РИА Новости опубликовало многочисленные рассекреченные в рамках проекта архивные документы, в том числе ФСБ России, и вызвавшие большой резонанс. Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из почти 27 миллионов от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты (7,4 миллиона человек), или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного (4,1 миллиона), или погибли на принудительных работах в Германии (2,1 миллиона). На минувшей неделе президент России Владимир Путин своим указом учредил Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Новый центр создан в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив. Обнародование рассекреченных архивных документов о преступлениях гитлеровцев и их пособников станет достойным ответом, жестким напоминанием тем, кто сегодня воюет с прошлым и осознанно в угоду политической конъюнктуре перевирает историю, подчеркивал Путин, выступая в начале сентября на заседании оргкомитета "Победа". История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и России необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода, указывал глава государства.
https://ria.ru/20231106/arkhiv-1907698762.html
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общество, россия, москва, елена малышева, музей победы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), без срока давности
Общество, Россия, Москва, Елена Малышева, Музей Победы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Без срока давности
Проект "Без срока давности" продолжится в Центре исторической памяти

Малышева: проект "Без срока давности" продолжится в Центре исторической памяти

© Правительство Калининградской областиПосетительница выставки в рамках Международного научно-практического форума "Без срока давности"
Посетительница выставки в рамках Международного научно-практического форума Без срока давности
© Правительство Калининградской области
Посетительница выставки в рамках Международного научно-практического форума "Без срока давности". Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проект "Без срока давности", в рамках которого выявляются и обнародуются многочисленные факты геноцида советского народа гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны, продолжится под эгидой нового Центра исторической памяти при президенте РФ, сообщила руководитель Центра Елена Малышева.
"Полную историю геноцида еще предстоит написать, чтобы сохранить эту правду, ответить на вызовы современности, не допустить расползания и реабилитации нацизма. И проект "Без срока давности" будет продолжен — уже теперь в рамках Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации", - сказала Малышева на брифинге, прошедшем в понедельник в Музее Победы в Москве по случаю 80-летия освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Музее Победы представили документы о зверствах гитлеровцев на Украине
Вчера, 12:38
Масштабный проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется с 2019 года. На протяжении этого времени РИА Новости опубликовало многочисленные рассекреченные в рамках проекта архивные документы, в том числе ФСБ России, и вызвавшие большой резонанс.
Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из почти 27 миллионов от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты (7,4 миллиона человек), или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного (4,1 миллиона), или погибли на принудительных работах в Германии (2,1 миллиона).
На минувшей неделе президент России Владимир Путин своим указом учредил Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Новый центр создан в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив.
Обнародование рассекреченных архивных документов о преступлениях гитлеровцев и их пособников станет достойным ответом, жестким напоминанием тем, кто сегодня воюет с прошлым и осознанно в угоду политической конъюнктуре перевирает историю, подчеркивал Путин, выступая в начале сентября на заседании оргкомитета "Победа". История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и России необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода, указывал глава государства.
Освобождение Киева от фашистских захватчиков, взорванный Крещатик, ноябрь 1943 года - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
"Такого не ждали". Как советские войска освобождали Киев
Вчера, 08:00
 
ОбществоРоссияМоскваЕлена МалышеваМузей ПобедыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Без срока давности
 
 
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