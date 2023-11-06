https://ria.ru/20231106/os-1907741362.html

Матвиенко заявила, что Совфед тестирует гаджеты с ОС "Аврора"

Матвиенко заявила, что Совфед тестирует гаджеты с ОС "Аврора" - РИА Новости, 06.11.2023

Матвиенко заявила, что Совфед тестирует гаджеты с ОС "Аврора"

В Совфеде тестируют планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки, РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:11

2023-11-06T17:11

2023-11-06T17:11

выставка-форум "россия"

общество

технологии

валентина матвиенко

совет федерации рф

"аврора"

ростелеком

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Совфеде тестируют планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы в Совете Федерации тестируем новые планшеты, смартфоны, надо развивать отечественные (информационные системы). Первое, что решил производитель, они обеспечивают защиту от утечки информации, от утечки личных данных", - сказала спикер СФ в ходе марафона "Знание. Первые". При этом Матвиенко считает, что по приложениям - "еще есть над чем работать". По ее словам, сенаторы находятся в диалоге с "Ростелекомом" по этому вопросу.

https://ria.ru/20231106/matvienko-1907734019.html

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общество, технологии, валентина матвиенко, совет федерации рф, "аврора", ростелеком