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Матвиенко заявила, что Совфед тестирует гаджеты с ОС "Аврора" - РИА Новости, 06.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
17:11 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/os-1907741362.html
Матвиенко заявила, что Совфед тестирует гаджеты с ОС "Аврора"
Матвиенко заявила, что Совфед тестирует гаджеты с ОС "Аврора" - РИА Новости, 06.11.2023
Матвиенко заявила, что Совфед тестирует гаджеты с ОС "Аврора"
В Совфеде тестируют планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки, РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:11
2023-11-06T17:11
выставка-форум "россия"
общество
технологии
валентина матвиенко
совет федерации рф
"аврора"
ростелеком
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Совфеде тестируют планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы в Совете Федерации тестируем новые планшеты, смартфоны, надо развивать отечественные (информационные системы). Первое, что решил производитель, они обеспечивают защиту от утечки информации, от утечки личных данных", - сказала спикер СФ в ходе марафона "Знание. Первые". При этом Матвиенко считает, что по приложениям - "еще есть над чем работать". По ее словам, сенаторы находятся в диалоге с "Ростелекомом" по этому вопросу.
https://ria.ru/20231106/matvienko-1907734019.html
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общество, технологии, валентина матвиенко, совет федерации рф, "аврора", ростелеком
Выставка-форум "Россия", Общество, Технологии, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, "Аврора", Ростелеком
Матвиенко заявила, что Совфед тестирует гаджеты с ОС "Аврора"

Матвиенко: в Совете федерации тестируют гаджеты с ОС "Аврора"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип российской операционной системы "Аврора"
Логотип российской операционной системы Аврора - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип российской операционной системы "Аврора". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Совфеде тестируют планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Мы в Совете Федерации тестируем новые планшеты, смартфоны, надо развивать отечественные (информационные системы). Первое, что решил производитель, они обеспечивают защиту от утечки информации, от утечки личных данных", - сказала спикер СФ в ходе марафона "Знание. Первые".
При этом Матвиенко считает, что по приложениям - "еще есть над чем работать". По ее словам, сенаторы находятся в диалоге с "Ростелекомом" по этому вопросу.
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Выставка-форум "Россия"ОбществоТехнологииВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ"Аврора"Ростелеком
 
 
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