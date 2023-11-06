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На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика
На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика - РИА Новости, 06.11.2023
На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика
В Краснодаре врачи извлекли из пищевода трехлетнего ребенка силиконовую присоску от дротика, рассказали в Telegram-канале детской краевой клинической больницы. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:44
2023-11-06T11:44
2023-11-06T14:46
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СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В Краснодаре врачи извлекли из пищевода трехлетнего ребенка силиконовую присоску от дротика, рассказали в Telegram-канале детской краевой клинической больницы. "Фрагмент игрушки простоял в пищеводе более девяти месяцев, являясь причиной плохого самочувствия малыша", — уточнили в клинике. Краснодарские медики не впервые сталкиваются с подобными случаями. В октябре они достали из желудка шестилетней девочки 180 бусинок.
https://ria.ru/20230502/vrachi-1869075651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, краснодар, краснодарский край
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Краснодар, Краснодарский край
На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика
На Кубани из пищевода ребенка достали присоску от дротика, бывшую там 9 месяцев