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На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика - РИА Новости, 06.11.2023
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11:44 06.11.2023 (обновлено: 14:46 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/operatsiya-1907692431.html
На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика
На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика - РИА Новости, 06.11.2023
На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика
В Краснодаре врачи извлекли из пищевода трехлетнего ребенка силиконовую присоску от дротика, рассказали в Telegram-канале детской краевой клинической больницы. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:44
2023-11-06T14:46
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СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В Краснодаре врачи извлекли из пищевода трехлетнего ребенка силиконовую присоску от дротика, рассказали в Telegram-канале детской краевой клинической больницы. "Фрагмент игрушки простоял в пищеводе более девяти месяцев, являясь причиной плохого самочувствия малыша", — уточнили в клинике. Краснодарские медики не впервые сталкиваются с подобными случаями. В октябре они достали из желудка шестилетней девочки 180 бусинок.
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здоровье - общество, краснодар, краснодарский край
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Краснодар, Краснодарский край
На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика

На Кубани из пищевода ребенка достали присоску от дротика, бывшую там 9 месяцев

© Фото : Детская краевая клиническая больница/TelegramПрисоска от дротика, извлеченная из пищевода ребенка на Кубани
Присоска от дротика, извлеченная из пищевода ребенка на Кубани - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Детская краевая клиническая больница/Telegram
Присоска от дротика, извлеченная из пищевода ребенка на Кубани
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В Краснодаре врачи извлекли из пищевода трехлетнего ребенка силиконовую присоску от дротика, рассказали в Telegram-канале детской краевой клинической больницы.
"Фрагмент игрушки простоял в пищеводе более девяти месяцев, являясь причиной плохого самочувствия малыша", — уточнили в клинике.
Краснодарские медики не впервые сталкиваются с подобными случаями. В октябре они достали из желудка шестилетней девочки 180 бусинок.
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