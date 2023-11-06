https://ria.ru/20231106/operatsiya-1907692431.html

На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика

На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика - РИА Новости, 06.11.2023

На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика

В Краснодаре врачи извлекли из пищевода трехлетнего ребенка силиконовую присоску от дротика, рассказали в Telegram-канале детской краевой клинической больницы. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T11:44

2023-11-06T11:44

2023-11-06T14:46

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СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В Краснодаре врачи извлекли из пищевода трехлетнего ребенка силиконовую присоску от дротика, рассказали в Telegram-канале детской краевой клинической больницы. "Фрагмент игрушки простоял в пищеводе более девяти месяцев, являясь причиной плохого самочувствия малыша", — уточнили в клинике. Краснодарские медики не впервые сталкиваются с подобными случаями. В октябре они достали из желудка шестилетней девочки 180 бусинок.

https://ria.ru/20230502/vrachi-1869075651.html

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, краснодар, краснодарский край