https://ria.ru/20231106/oborona-1907703398.html

ОПК полностью обеспечивает армию передовым вооружением, заявил Мантуров

ОПК полностью обеспечивает армию передовым вооружением, заявил Мантуров - РИА Новости, 06.11.2023

ОПК полностью обеспечивает армию передовым вооружением, заявил Мантуров

Оборонно-промышленный комплекс РФ по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений, сообщил... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T13:29

2023-11-06T13:29

2023-11-06T13:29

выставка-форум "россия"

безопасность

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс РФ по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений, сообщил глава Минпромторга - вице-премьер Денис Мантуров. "Заверяю вас, что оборонно-промышленный комплекс в полном объеме и четко по плану обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений", - сказал он, выступая с лекцией в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в ходе выставки "Россия"."И многие зарубежные эксперты… по праву называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире", - подчеркнул вице-премьер. Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), выставка-форум "россия"