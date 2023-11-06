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В Приморье застрелили медведя, бродившего по территории школы - РИА Новости, 06.11.2023
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17:00 06.11.2023 (обновлено: 17:10 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/medved-1907738986.html
В Приморье застрелили медведя, бродившего по территории школы
В Приморье застрелили медведя, бродившего по территории школы - РИА Новости, 06.11.2023
В Приморье застрелили медведя, бродившего по территории школы
Медведь пришел в село в Приморье и разгуливал около школы, из-за угрозы жителям животное пришлось застрелить, сообщил РИА Новости генеральный директор центра... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:00
2023-11-06T17:10
происшествия
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Медведь пришел в село в Приморье и разгуливал около школы, из-за угрозы жителям животное пришлось застрелить, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Ранее в соцсетях распространилось видео с косолапым хищником: медведь неспешно шел по огороженной территории, за кадром был слышен женский голос: "Ходит медведь прямо в школе". Сообщалось, что "встреча" произошла в приморском селе Агзу. "Да, медведь пришел в село Агзу, пошел к школе. Там его и застрелили, потому что зверь представлял опасность для жителей", - рассказал Арамилев. По его словам, хищника отстрелили по разрешению, выданному службой охотнадзора.
https://ria.ru/20231030/medved-1906084592.html
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происшествия, сергей арамилев, центр "амурский тигр", амурская область
Происшествия, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр", Амурская область
В Приморье застрелили медведя, бродившего по территории школы

Медведь вышел к школе в приморском селе Агзу, его пришлось застрелить

Медведь, появившийся возле села Азгу в Приморском крае
Медведь, появившийся возле села Азгу в Приморском крае
Медведь, появившийся возле села Азгу в Приморском крае
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Медведь пришел в село в Приморье и разгуливал около школы, из-за угрозы жителям животное пришлось застрелить, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее в соцсетях распространилось видео с косолапым хищником: медведь неспешно шел по огороженной территории, за кадром был слышен женский голос: "Ходит медведь прямо в школе". Сообщалось, что "встреча" произошла в приморском селе Агзу.
"Да, медведь пришел в село Агзу, пошел к школе. Там его и застрелили, потому что зверь представлял опасность для жителей", - рассказал Арамилев.
По его словам, хищника отстрелили по разрешению, выданному службой охотнадзора.
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ПроисшествияСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"Амурская область
 
 
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