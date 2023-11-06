https://ria.ru/20231106/medved-1907738986.html

В Приморье застрелили медведя, бродившего по территории школы

В Приморье застрелили медведя, бродившего по территории школы - РИА Новости, 06.11.2023

В Приморье застрелили медведя, бродившего по территории школы

Медведь пришел в село в Приморье и разгуливал около школы, из-за угрозы жителям животное пришлось застрелить, сообщил РИА Новости генеральный директор центра... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:00

2023-11-06T17:00

2023-11-06T17:10

происшествия

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Медведь пришел в село в Приморье и разгуливал около школы, из-за угрозы жителям животное пришлось застрелить, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Ранее в соцсетях распространилось видео с косолапым хищником: медведь неспешно шел по огороженной территории, за кадром был слышен женский голос: "Ходит медведь прямо в школе". Сообщалось, что "встреча" произошла в приморском селе Агзу. "Да, медведь пришел в село Агзу, пошел к школе. Там его и застрелили, потому что зверь представлял опасность для жителей", - рассказал Арамилев. По его словам, хищника отстрелили по разрешению, выданному службой охотнадзора.

https://ria.ru/20231030/medved-1906084592.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергей арамилев, центр "амурский тигр", амурская область