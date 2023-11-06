https://ria.ru/20231106/matvienko-1907736002.html
Путин вытащил Россию из пропасти и вернул ей достоинство, заявила Матвиенко
Путин вытащил Россию из пропасти и вернул ей достоинство, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.11.2023
Путин вытащил Россию из пропасти и вернул ей достоинство, заявила Матвиенко
Президент РФ Владимир Путин вытянул Россию из пропасти, в которой она находилась в тяжёлые 90-е годы, вернул стране достоинство, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:41
2023-11-06T16:41
2023-11-06T16:41
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вытянул Россию из пропасти, в которой она находилась в тяжёлые 90-е годы, вернул стране достоинство, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "В 1990-е мы висели над пропастью", - сказала спикер в ходе форума "Знание. Первые". Она напомнила, что в 90-е годы были задержки с выплатами зарплат, пенсий, была безработица. "Благодаря опыту, тактичности, дипломатии нашего президента, шаг за шагом он начал вытаскивать нашу страну из пропасти. За 23 года мы осознали, что мы отдельная цивилизация, уникальная в мире. он вернул нашей стране достоинство", — сказала политик. Она также отметила вклад российского лидера в восстановление обороноспособности России. При этом Матвиенко отметила, что ещё в 2007 году в своей мюнхенской речи Владимир Путин о завершении прежнего миропорядка. Говоря о знаковых событиях новейшей истории России, Матвиенко назвала воссоединение Крыма и новых регионов с РФ. По мнению законодателя, "крымская весна стала особой точкой сборки новой России". Вторым событием спикер назвала всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию России в 2020 году. "Изменения, которые были поддержаны абсолютным большинством наших граждан, укрепили наш суверенитет, закрепить приоритет национального законодательства над международным, то, что наша страна — это социальное государства, что означает целый ряд обязательств, которое берет государство перед обществом", - сказала Матвиенко. Историческим событием для современной России, по ее словам, стало также принятие Национальной стратегии безопасности РФ, а также объявление президента РФ о том, что у нашей страны есть суперсовременные вооружения.
https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html
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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Выставка-форум "Россия"
Путин вытащил Россию из пропасти и вернул ей достоинство, заявила Матвиенко
Матвиенко: Путин вытащил Россию из пропасти в 90-е годы и вернул ей достоинство
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вытянул Россию из пропасти, в которой она находилась в тяжёлые 90-е годы, вернул стране достоинство, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В 1990-е мы висели над пропастью", - сказала спикер в ходе форума "Знание. Первые". Она напомнила, что в 90-е годы были задержки с выплатами зарплат, пенсий, была безработица.
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"Благодаря опыту, тактичности, дипломатии нашего президента, шаг за шагом он начал вытаскивать нашу страну из пропасти. За 23 года мы осознали, что мы отдельная цивилизация, уникальная в мире. он вернул нашей стране достоинство", — сказала политик.
Она также отметила вклад российского лидера в восстановление обороноспособности России. При этом Матвиенко отметила, что ещё в 2007 году в своей мюнхенской речи Владимир Путин о завершении прежнего миропорядка.
Говоря о знаковых событиях новейшей истории России, Матвиенко назвала воссоединение Крыма и новых регионов с РФ. По мнению законодателя, "крымская весна стала особой точкой сборки новой России".
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Вторым событием спикер назвала всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию России в 2020 году. "Изменения, которые были поддержаны абсолютным большинством наших граждан, укрепили наш суверенитет, закрепить приоритет национального законодательства над международным, то, что наша страна — это социальное государства, что означает целый ряд обязательств, которое берет государство перед обществом", - сказала Матвиенко.
Историческим событием для современной России, по ее словам, стало также принятие Национальной стратегии безопасности РФ, а также объявление президента РФ о том, что у нашей страны есть суперсовременные вооружения.
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