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Матвиенко предложила создать в России министерство счастья - РИА Новости, 06.11.2023
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16:33 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/matvienko-1907734019.html
Матвиенко предложила создать в России министерство счастья
Матвиенко предложила создать в России министерство счастья - РИА Новости, 06.11.2023
Матвиенко предложила создать в России министерство счастья
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь высказалась за создание в России "министерства счастья". РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:33
2023-11-06T16:33
выставка-форум "россия"
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь высказалась за создание в России "министерства счастья". Отвечая на вопрос, какой закон нужно принять безотлагательно, в ходе форума "Знание. Первые", спикер ответила: "немедленно, закон о всеобщем счастье". "Я мечтаю и предлагала - давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми", - отметила Матвиенко. Спикер посетовала, что пока у нее небольшая "группа поддержки" в этом вопросе.
https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html
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совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия, Выставка-форум "Россия", Общество
Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

Матвиенко вновь высказалась за создание в России министерства счастья

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко на Международной выставке-форуме "Россия"
Валентина Матвиенко на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Валентина Матвиенко на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь высказалась за создание в России "министерства счастья".
Отвечая на вопрос, какой закон нужно принять безотлагательно, в ходе форума "Знание. Первые", спикер ответила: "немедленно, закон о всеобщем счастье".
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"Я мечтаю и предлагала - давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми", - отметила Матвиенко.
Спикер посетовала, что пока у нее небольшая "группа поддержки" в этом вопросе.
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