https://ria.ru/20231106/matvienko-1907734019.html

Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

Матвиенко предложила создать в России министерство счастья - РИА Новости, 06.11.2023

Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь высказалась за создание в России "министерства счастья". РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:33

2023-11-06T16:33

2023-11-06T16:33

выставка-форум "россия"

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь высказалась за создание в России "министерства счастья". Отвечая на вопрос, какой закон нужно принять безотлагательно, в ходе форума "Знание. Первые", спикер ответила: "немедленно, закон о всеобщем счастье". "Я мечтаю и предлагала - давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми", - отметила Матвиенко. Спикер посетовала, что пока у нее небольшая "группа поддержки" в этом вопросе.

https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html

https://ria.ru/20231105/vystavka-1907582564.html

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совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, выставка-форум "россия", общество