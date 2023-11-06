https://ria.ru/20231106/matvienko-1907734019.html
Матвиенко предложила создать в России министерство счастья
Матвиенко предложила создать в России министерство счастья - РИА Новости, 06.11.2023
Матвиенко предложила создать в России министерство счастья
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь высказалась за создание в России "министерства счастья". РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:33
2023-11-06T16:33
2023-11-06T16:33
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь высказалась за создание в России "министерства счастья". Отвечая на вопрос, какой закон нужно принять безотлагательно, в ходе форума "Знание. Первые", спикер ответила: "немедленно, закон о всеобщем счастье". "Я мечтаю и предлагала - давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми", - отметила Матвиенко. Спикер посетовала, что пока у нее небольшая "группа поддержки" в этом вопросе.
https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html
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совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия, Выставка-форум "Россия", Общество
Матвиенко предложила создать в России министерство счастья
Матвиенко вновь высказалась за создание в России министерства счастья
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь высказалась за создание в России "министерства счастья".
Отвечая на вопрос, какой закон нужно принять безотлагательно, в ходе форума "Знание. Первые", спикер ответила: "немедленно, закон о всеобщем счастье".
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"Я мечтаю и предлагала - давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми", - отметила Матвиенко.
Спикер посетовала, что пока у нее небольшая "группа поддержки" в этом вопросе.
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