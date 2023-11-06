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Компания Маска xAI запустила свою первую модель искусственного интеллекта
Компания Маска xAI запустила свою первую модель искусственного интеллекта - РИА Новости, 06.11.2023
Компания Маска xAI запустила свою первую модель искусственного интеллекта
Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, представила Grok, собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), следует из... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:46
2023-11-06T11:46
2023-11-06T11:46
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, представила Grok, собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), следует из пресс-релиза xAI. "Grok - это искусственный интеллект, созданный по образцу "Автостопом по галактике" и способный ответить практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, даже подсказать, какие вопросы следует задать", - говорится в сообщении. Отмечается, что Grok "создан для того, чтобы отвечать на вопросы с долей остроумия и имеет бунтарские наклонности". Как пишет xAI, Grok все еще является очень ранним продуктом, который прошел два месяца обучения. Разработанный компанией ИИ располагает знаниями в реальном времени через платформу X (ранее Twitter). "Он также ответит на пикантные вопросы, которые отвергаются большинством других ИИ-систем", - добавляет xAI. Маск также отметил, что доступ к Grok можно получить при приобретении подписки Premium+ на платформе X.
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в мире, технологии, илон маск, ии
В мире, Технологии, Илон Маск, ИИ
Компания Маска xAI запустила свою первую модель искусственного интеллекта
Компания Илона Маска xAI представила модель собственного ИИ Grok