https://ria.ru/20231106/knaysl-1907776222.html

Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян

Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян - РИА Новости, 06.11.2023

Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT заявила, что россияне более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:21

2023-11-06T21:21

2023-11-06T22:03

австрия

германия

санкт-петербург

карин кнайсль

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT заявила, что россияне более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии."Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка — и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам", — отметила она.Она заметила, что чувствует себя в Санкт-Петербурге как дома и сейчас занимается изучением русского языка.Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, является руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.

https://ria.ru/20230914/knaysl-1896293987.html

австрия

германия

санкт-петербург

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австрия, германия, санкт-петербург, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет