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Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян - РИА Новости, 06.11.2023
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21:21 06.11.2023 (обновлено: 22:03 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/knaysl-1907776222.html
Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян
Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян - РИА Новости, 06.11.2023
Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT заявила, что россияне более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:21
2023-11-06T22:03
австрия
германия
санкт-петербург
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT заявила, что россияне более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии."Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка — и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам", — отметила она.Она заметила, что чувствует себя в Санкт-Петербурге как дома и сейчас занимается изучением русского языка.Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, является руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.
https://ria.ru/20230914/knaysl-1896293987.html
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австрия, германия, санкт-петербург, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет
Австрия, Германия, Санкт-Петербург, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет
Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль удивилась дружелюбию россиян в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT заявила, что россияне более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии.
"Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка — и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам", — отметила она.
Она заметила, что чувствует себя в Санкт-Петербурге как дома и сейчас занимается изучением русского языка.
Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, является руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.
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