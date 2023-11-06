https://ria.ru/20231106/knaysl-1907776222.html
Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян
Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян - РИА Новости, 06.11.2023
Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT заявила, что россияне более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:21
2023-11-06T21:21
2023-11-06T22:03
австрия
германия
санкт-петербург
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895596905_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_758b20c151b4457fd6f92be8853640d6.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT заявила, что россияне более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии."Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка — и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам", — отметила она.Она заметила, что чувствует себя в Санкт-Петербурге как дома и сейчас занимается изучением русского языка.Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, является руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.
https://ria.ru/20230914/knaysl-1896293987.html
австрия
германия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895596905_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_aa89e41f1c505d453795b31a1f4cac55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, германия, санкт-петербург, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет
Австрия, Германия, Санкт-Петербург, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет
Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль удивилась дружелюбию россиян в Санкт-Петербурге