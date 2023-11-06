https://ria.ru/20231106/immunitet-1907649283.html

Названы три растения, которые помогут укрепить иммунитет

Названы три растения, которые помогут укрепить иммунитет - РИА Новости, 06.11.2023

Названы три растения, которые помогут укрепить иммунитет

Укрепить иммунную систему в период осенних простуд может помочь употребление зелени, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T02:15

2023-11-06T02:15

2023-11-06T02:15

общество

россия

андрей бобровский

здоровье

питание

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Укрепить иммунную систему в период осенних простуд может помочь употребление зелени, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.Растительный мир в преддверии зимы запасается питательными веществами, поэтому выращенная осенью зелень имеет особую ценность для организма, уверен диетолог."Природа осенью запасается полезными веществами, чтобы пережить зиму. Это относится и к зелени, которую мы используем для приготовления салатов и других блюд. Она накапливает осенью максимальное количество полезных веществ", — пояснил Бобровский.Включение зелени в рацион будет способствовать укреплению иммунной системы, это очень актуально в сезон распространения ОРВИ, отметил он. По словам диетолога, прежде всего стоит уделить внимание базилику, укропу и петрушке."Зелень богата витамином C и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. Это очень важно, потому что осень у нас обычно ассоциируется с простудами, вирусами. Какая это зелень? В первую очередь базилик, укроп и петрушка", — уточнил Бобровский.Зелень нужно употреблять свежей, добавил диетолог."Каждый час после того, как зелень сорвали, она может терять до десяти процентов своих полезных качеств. Другими словами, чтобы получить максимальную пользу, нужно употреблять свежесобранную зелень", — посоветовал Бобровский.При этом ее не стоит подвергать термической обработке, заключил он.

https://ria.ru/20230610/taurin-1877069962.html

https://ria.ru/20230328/mikrozelen-1861214345.html

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общество, россия, андрей бобровский, здоровье, питание