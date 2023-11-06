https://ria.ru/20231106/evrosoyuz-1907671580.html
В Германии пришли в ужас от обещания фон дер Ляйен Зеленскому
В Германии пришли в ужас от обещания фон дер Ляйен Зеленскому - РИА Новости, 06.11.2023
В Германии пришли в ужас от обещания фон дер Ляйен Зеленскому
Читатели Die Welt осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за обещания скорого вступления Украины в Евросоюз. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T08:55
2023-11-06T08:55
2023-11-06T10:54
в мире
украина
германия
киев
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
шарль мишель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907684933_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_a33405d7cb0b927b266f92482a6ade97.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за обещания скорого вступления Украины в Евросоюз.На днях фон дер Ляйен побывала в Киеве и на встрече с Владимиром Зеленским заявила, что Украина проводит "масштабные реформы" и имеет все шансы начать процесс переговоров о вступлении в ЕС еще в этом году. По ее словам, пройдено уже более 90 процентов этого пути.Читатели издания не согласились с главой Еврокомиссии."Это хорошая новость?" — удивился один из пользователей."Я не знаю, кого здесь принимают за дурака. То ли фон дер Ляйен и Зеленский полностью оторваны от реальности, то ли они осознанно хотят навредить ЕС", — добавил другой."Украина в ЕС? На мой взгляд, это станет последним гвоздем в крышке гроба Евросоюза", — выразил мнений третий."Вы уже прошли более 90 процентов пути". Страна находится в разгаре конфликта, инфраструктура практически разрушена, экономика находится в руинах. Если подумать о том, какие страны уже много лет пытаются попасть в ЕС, я бы почувствовал себя дураком на их месте", — считает еще один комментатор."Единственное, что изменилось на Украине, так это то, что она развалилась еще больше", — заключили участники дискуссии.Украина в конце февраля 2022 года подала заявку на присоединение к Евросоюзу, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет.При этом глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что даже в случае выполнения всех требований Киев может присоединиться к ЕС в 2030 году. Он также напомнил, что некоторые балканские государства ждут членства уже 20 лет.Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Украину насквозь коррумпированной и потому не способной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии, и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.
https://ria.ru/20231104/ursula-1907396492.html
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901449435.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905598030.html
украина
германия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907684933_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92e411077758225058b8923a558c268d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Германия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
В Германии пришли в ужас от обещания фон дер Ляйен Зеленскому
Читатели Welt осудили обещания фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Читатели Die Welt
осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за обещания скорого вступления Украины в Евросоюз.
На днях фон дер Ляйен побывала в Киеве и на встрече с Владимиром Зеленским заявила, что Украина проводит "масштабные реформы" и имеет все шансы начать процесс переговоров о вступлении в ЕС еще в этом году. По ее словам, пройдено уже более 90 процентов этого пути.
Читатели издания не согласились с главой Еврокомиссии.
"Это хорошая новость?" — удивился один из пользователей.
Глава Еврокомиссии обсудит вступление Украины в ЕС в Киеве
"Я не знаю, кого здесь принимают за дурака. То ли фон дер Ляйен и Зеленский полностью оторваны от реальности, то ли они осознанно хотят навредить ЕС", — добавил другой.
"Украина в ЕС? На мой взгляд, это станет последним гвоздем в крышке гроба Евросоюза", — выразил мнений третий.
"Вы уже прошли более 90 процентов пути". Страна находится в разгаре конфликта, инфраструктура практически разрушена, экономика находится в руинах. Если подумать о том, какие страны уже много лет пытаются попасть в ЕС, я бы почувствовал себя дураком на их месте", — считает еще один комментатор.
"Единственное, что изменилось на Украине, так это то, что она развалилась еще больше", — заключили участники дискуссии.
В Киеве считают, что ЕС в первую очередь решит вопрос о вступлении Украины
Украина в конце февраля 2022 года подала заявку на присоединение к Евросоюзу, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет.
При этом глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что даже в случае выполнения всех требований Киев может присоединиться к ЕС в 2030 году. Он также напомнил, что некоторые балканские государства ждут членства уже 20 лет.
Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Украину насквозь коррумпированной и потому не способной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии, и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.
Премьер Фицо потребовал от Украины гарантий, что она не растратит деньги ЕС