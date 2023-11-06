https://ria.ru/20231106/evrosoyuz-1907671580.html

В Германии пришли в ужас от обещания фон дер Ляйен Зеленскому

В Германии пришли в ужас от обещания фон дер Ляйен Зеленскому - РИА Новости, 06.11.2023

В Германии пришли в ужас от обещания фон дер Ляйен Зеленскому

Читатели Die Welt осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за обещания скорого вступления Украины в Евросоюз. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T08:55

2023-11-06T08:55

2023-11-06T10:54

в мире

украина

германия

киев

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

шарль мишель

евросоюз

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за обещания скорого вступления Украины в Евросоюз.На днях фон дер Ляйен побывала в Киеве и на встрече с Владимиром Зеленским заявила, что Украина проводит "масштабные реформы" и имеет все шансы начать процесс переговоров о вступлении в ЕС еще в этом году. По ее словам, пройдено уже более 90 процентов этого пути.Читатели издания не согласились с главой Еврокомиссии."Это хорошая новость?" — удивился один из пользователей."Я не знаю, кого здесь принимают за дурака. То ли фон дер Ляйен и Зеленский полностью оторваны от реальности, то ли они осознанно хотят навредить ЕС", — добавил другой."Украина в ЕС? На мой взгляд, это станет последним гвоздем в крышке гроба Евросоюза", — выразил мнений третий."Вы уже прошли более 90 процентов пути". Страна находится в разгаре конфликта, инфраструктура практически разрушена, экономика находится в руинах. Если подумать о том, какие страны уже много лет пытаются попасть в ЕС, я бы почувствовал себя дураком на их месте", — считает еще один комментатор."Единственное, что изменилось на Украине, так это то, что она развалилась еще больше", — заключили участники дискуссии.Украина в конце февраля 2022 года подала заявку на присоединение к Евросоюзу, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет.При этом глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что даже в случае выполнения всех требований Киев может присоединиться к ЕС в 2030 году. Он также напомнил, что некоторые балканские государства ждут членства уже 20 лет.Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Украину насквозь коррумпированной и потому не способной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии, и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.

https://ria.ru/20231104/ursula-1907396492.html

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901449435.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905598030.html

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в мире, украина, германия, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет