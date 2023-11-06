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Боррель призвал дипломатов ЕС бороться с риторикой о двойных стандартах - РИА Новости, 06.11.2023
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13:41 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/es-1907705614.html
Боррель призвал дипломатов ЕС бороться с риторикой о двойных стандартах
Боррель призвал дипломатов ЕС бороться с риторикой о двойных стандартах - РИА Новости, 06.11.2023
Боррель призвал дипломатов ЕС бороться с риторикой о двойных стандартах
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поручил руководителям дипломатических представительств Евросоюза в мире активно бороться с неправомерными, по его мнению,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:41
2023-11-06T13:41
в мире
украина
ближний восток
брюссель
жозеп боррель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поручил руководителям дипломатических представительств Евросоюза в мире активно бороться с неправомерными, по его мнению, обвинениями в проявлении политики двойных стандартов в украинском и ближневосточном кризисах. "Вы все должны с этим бороться, все наши представительства несут ответственность за противодействие этим нарративам, которое должно быть адаптировано для наших местных собеседников", - сказал Боррель, выступая в Брюсселе на конференции руководителей дипломатических представительств ЕС. По его словам, в ходе недавнего визита в Вашингтон, где прошел саммит ЕС-США, он обсуждал вопрос о том, что поддержка Украины Западом может быть воспринята в остальном мире как проявление двойных стандартов. "Значительное число стран видят в Украине не глобальную, а региональную проблему, которая затрагивает Европу и США, то есть Западный мир", - пояснил свою позицию глава евродипломатии. Он добавил, что многие в странах Азии, Латинской Америки и Африки видят противоречия в позиции ЕС по конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине. При этом он предостерег европейских дипломатов от противопоставления Запада остальному миру. "Мы не являемся аванпостом Западного мира, мы являемся хранителями глобальных, общих ценностей, основанных на Уставе ООН", - утверждает Боррель. Он также признал, что ситуация в зоне ближневосточного конфликта уже оказывает влияние на политику ЕС по отношению к Украине. "Давайте скажем откровенно, кризис на Ближнем Востоке уже имеет долгосрочное влияние на нашу политику на Украине", - признал Боррель. Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС. Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
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в мире, украина, ближний восток, брюссель, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Ближний Восток, Брюссель, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Боррель призвал дипломатов ЕС бороться с риторикой о двойных стандартах

Боррель: нужно активно бороться с обвинениями в политике двойных стандартов

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поручил руководителям дипломатических представительств Евросоюза в мире активно бороться с неправомерными, по его мнению, обвинениями в проявлении политики двойных стандартов в украинском и ближневосточном кризисах.
«
"Вы все должны с этим бороться, все наши представительства несут ответственность за противодействие этим нарративам, которое должно быть адаптировано для наших местных собеседников", - сказал Боррель, выступая в Брюсселе на конференции руководителей дипломатических представительств ЕС.
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По его словам, в ходе недавнего визита в Вашингтон, где прошел саммит ЕС-США, он обсуждал вопрос о том, что поддержка Украины Западом может быть воспринята в остальном мире как проявление двойных стандартов.
"Значительное число стран видят в Украине не глобальную, а региональную проблему, которая затрагивает Европу и США, то есть Западный мир", - пояснил свою позицию глава евродипломатии. Он добавил, что многие в странах Азии, Латинской Америки и Африки видят противоречия в позиции ЕС по конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине.
При этом он предостерег европейских дипломатов от противопоставления Запада остальному миру. "Мы не являемся аванпостом Западного мира, мы являемся хранителями глобальных, общих ценностей, основанных на Уставе ООН", - утверждает Боррель.
Он также признал, что ситуация в зоне ближневосточного конфликта уже оказывает влияние на политику ЕС по отношению к Украине. "Давайте скажем откровенно, кризис на Ближнем Востоке уже имеет долгосрочное влияние на нашу политику на Украине", - признал Боррель.
Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.
Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".
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