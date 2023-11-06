Боррель призвал дипломатов ЕС бороться с риторикой о двойных стандартах
Боррель: нужно активно бороться с обвинениями в политике двойных стандартов
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поручил руководителям дипломатических представительств Евросоюза в мире активно бороться с неправомерными, по его мнению, обвинениями в проявлении политики двойных стандартов в украинском и ближневосточном кризисах.
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"Вы все должны с этим бороться, все наши представительства несут ответственность за противодействие этим нарративам, которое должно быть адаптировано для наших местных собеседников", - сказал Боррель, выступая в Брюсселе на конференции руководителей дипломатических представительств ЕС.
"Значительное число стран видят в Украине не глобальную, а региональную проблему, которая затрагивает Европу и США, то есть Западный мир", - пояснил свою позицию глава евродипломатии. Он добавил, что многие в странах Азии, Латинской Америки и Африки видят противоречия в позиции ЕС по конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине.
При этом он предостерег европейских дипломатов от противопоставления Запада остальному миру. "Мы не являемся аванпостом Западного мира, мы являемся хранителями глобальных, общих ценностей, основанных на Уставе ООН", - утверждает Боррель.
Он также признал, что ситуация в зоне ближневосточного конфликта уже оказывает влияние на политику ЕС по отношению к Украине. "Давайте скажем откровенно, кризис на Ближнем Востоке уже имеет долгосрочное влияние на нашу политику на Украине", - признал Боррель.
Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.
Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".