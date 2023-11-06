https://ria.ru/20231106/burya-1907668522.html

Ученые допустили серьезный просчет в оценке мощности магнитной бури

Ученые допустили серьезный просчет в оценке мощности магнитной бури - РИА Новости, 06.11.2023

Ученые допустили серьезный просчет в оценке мощности магнитной бури

Ученые неверно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые в итоге привели к сильнейшей магнитной буре и полярным... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T08:13

2023-11-06T08:13

2023-11-06T17:39

россия

общество

земля

российская академия наук

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые неверно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые в итоге привели к сильнейшей магнитной буре и полярным сияниям, видимым в нетипичных регионах, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Магнитная буря началась на Земле 5 ноября. Она оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга. "И скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня", — говорится в сообщении.Отмечается, что мощный плазменный поток был выброшен Солнцем в сторону Земли 3 ноября. По времени он совпал с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой, которую хоть как-то можно наблюдать с Земли. С ней его и отождествили ученые. "По всем признакам выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался <...> 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса", — добавили в лаборатории. На самом деле оказалось, что облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой, заключили ученые. По их оценкам, утром 6 ноября Земля еще будет находиться в облаке солнечной плазмы. Температура межпланетного газа в окрестностях Земли повысилась до 300 тысяч градусов, то есть примерно в десять раз, а скорость солнечного ветра возросла с 350 до 500 километров в секунду. "Измерения космических аппаратов, через которые облако плазмы прошло на пути к Земле, показали наличие в плазме собственного магнитного поля, ориентированного противоположно к направлению земного магнитного поля. Это могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии поля выброса с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу", — пояснили ученые. На данный момент буря классифицирована как G3 (то есть третьего класса по пятибалльной шкале). Впрочем, рекордной она не является даже для 2023 года. Событие 23-24 апреля в пике достигало G4, чего до этого не было несколько лет. Последний раз буря уровня G5 была зарегистрирована 11 сентября 2005 года.

https://ria.ru/20231019/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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россия, общество, земля, российская академия наук