https://ria.ru/20231106/burya-1907668522.html
Ученые допустили серьезный просчет в оценке мощности магнитной бури
Ученые допустили серьезный просчет в оценке мощности магнитной бури - РИА Новости, 06.11.2023
Ученые допустили серьезный просчет в оценке мощности магнитной бури
Ученые неверно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые в итоге привели к сильнейшей магнитной буре и полярным... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T08:13
2023-11-06T08:13
2023-11-06T17:39
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые неверно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые в итоге привели к сильнейшей магнитной буре и полярным сияниям, видимым в нетипичных регионах, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Магнитная буря началась на Земле 5 ноября. Она оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга. "И скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня", — говорится в сообщении.Отмечается, что мощный плазменный поток был выброшен Солнцем в сторону Земли 3 ноября. По времени он совпал с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой, которую хоть как-то можно наблюдать с Земли. С ней его и отождествили ученые. "По всем признакам выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался <...> 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса", — добавили в лаборатории. На самом деле оказалось, что облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой, заключили ученые. По их оценкам, утром 6 ноября Земля еще будет находиться в облаке солнечной плазмы. Температура межпланетного газа в окрестностях Земли повысилась до 300 тысяч градусов, то есть примерно в десять раз, а скорость солнечного ветра возросла с 350 до 500 километров в секунду. "Измерения космических аппаратов, через которые облако плазмы прошло на пути к Земле, показали наличие в плазме собственного магнитного поля, ориентированного противоположно к направлению земного магнитного поля. Это могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии поля выброса с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу", — пояснили ученые. На данный момент буря классифицирована как G3 (то есть третьего класса по пятибалльной шкале). Впрочем, рекордной она не является даже для 2023 года. Событие 23-24 апреля в пике достигало G4, чего до этого не было несколько лет. Последний раз буря уровня G5 была зарегистрирована 11 сентября 2005 года.
https://ria.ru/20231019/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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россия, общество, земля, российская академия наук
Россия, Общество, Земля, Российская академия наук
Ученые допустили серьезный просчет в оценке мощности магнитной бури
ИСЗФ заявил о просчете ученых в оценках мощности магнитной бури
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Ученые неверно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые в итоге привели к сильнейшей магнитной буре и полярным сияниям, видимым в нетипичных регионах, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ
) Сибирского отделения РАН.
Магнитная буря началась на Земле
5 ноября. Она оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга.
«
"И скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мощный плазменный поток был выброшен Солнцем в сторону Земли 3 ноября. По времени он совпал с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой, которую хоть как-то можно наблюдать с Земли. С ней его и отождествили ученые.
"По всем признакам выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался <...> 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса", — добавили в лаборатории.
На самом деле оказалось, что облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой, заключили ученые.
По их оценкам, утром 6 ноября Земля еще будет находиться в облаке солнечной плазмы. Температура межпланетного газа в окрестностях Земли повысилась до 300 тысяч градусов, то есть примерно в десять раз, а скорость солнечного ветра возросла с 350 до 500 километров в секунду.
"Измерения космических аппаратов, через которые облако плазмы прошло на пути к Земле, показали наличие в плазме собственного магнитного поля, ориентированного противоположно к направлению земного магнитного поля. Это могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии поля выброса с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу", — пояснили ученые.
На данный момент буря классифицирована как G3 (то есть третьего класса по пятибалльной шкале). Впрочем, рекордной она не является даже для 2023 года. Событие 23-24 апреля в пике достигало G4, чего до этого не было несколько лет. Последний раз буря уровня G5 была зарегистрирована 11 сентября 2005 года.
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