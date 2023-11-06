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Боррель заявил о завершении эпохи интеллектуального превосходства Запада - РИА Новости, 06.11.2023
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12:53 06.11.2023 (обновлено: 13:30 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/borrel-1907700359.html
Боррель заявил о завершении эпохи интеллектуального превосходства Запада
Боррель заявил о завершении эпохи интеллектуального превосходства Запада - РИА Новости, 06.11.2023
Боррель заявил о завершении эпохи интеллектуального превосходства Запада
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что на фоне разной реакции ЕС на Украину и ближневосточный конфликт в мире усиливаются обвинения в адрес Брюсселя в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:53
2023-11-06T13:30
в мире
россия
украина
брюссель
жозеп боррель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что на фоне разной реакции ЕС на Украину и ближневосточный конфликт в мире усиливаются обвинения в адрес Брюсселя в двойных стандартах, а эпоха "интеллектуального превосходства Запада" завершена. "Текущий палестино-израильский конфликт усиливает обвинения в двойных стандартах", - сказал он на конференции европейских послов в Брюсселе.Глава евродипломатии также признал, что несмотря на то, что "многие страны осудили" действия РФ на Украине, "многие также не поддержали санкции" ЕС.Он сделал вывод, что все это стало результатом завершения эпохи "интеллектуального превосходства Запада"."Глобальный Юг сформировался в ответ на доминирование Запада… Эта эпоха доминирования завершилась в интеллектуальном плане, надо это признать. Но мы еще в полной мере не осознали последствия и практические выводы этой новой реальности", - указал Боррель.Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".
https://ria.ru/20231106/borrel-1907695304.html
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в мире, россия, украина, брюссель, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Боррель заявил о завершении эпохи интеллектуального превосходства Запада

Боррель признал, что эпоха интеллектуального превосходства Запада завершена

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что на фоне разной реакции ЕС на Украину и ближневосточный конфликт в мире усиливаются обвинения в адрес Брюсселя в двойных стандартах, а эпоха "интеллектуального превосходства Запада" завершена.
«
"Текущий палестино-израильский конфликт усиливает обвинения в двойных стандартах", - сказал он на конференции европейских послов в Брюсселе.
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта
Вчера, 12:11
Глава евродипломатии также признал, что несмотря на то, что "многие страны осудили" действия РФ на Украине, "многие также не поддержали санкции" ЕС.
Он сделал вывод, что все это стало результатом завершения эпохи "интеллектуального превосходства Запада".
"Глобальный Юг сформировался в ответ на доминирование Запада… Эта эпоха доминирования завершилась в интеллектуальном плане, надо это признать. Но мы еще в полной мере не осознали последствия и практические выводы этой новой реальности", - указал Боррель.
Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.
Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования на Ближнем Востоке
Вчера, 12:51
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельЖозеп БоррельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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