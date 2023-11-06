https://ria.ru/20231106/blinken-1907676169.html

В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре - РИА Новости, 06.11.2023

В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

Нерадушный прием в Анкаре госсекретаря США Энтони Блинкена активно обсуждается в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T09:55

2023-11-06T09:55

2023-11-06T11:24

в мире

энтони блинкен

реджеп тайип эрдоган

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турция

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АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Нерадушный прием в Анкаре госсекретаря США Энтони Блинкена активно обсуждается в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. У трапа самолёта его встретили заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк, который ранее подвергся жёсткой критике со стороны президента Турции за встречу с лидером оппозиции во время прошедших президентских выборов. Один из известных турецких журналистов Зафер Шахин, поделившись фото с Блинкеном в соцсети Х, написал: "Очень элегантный прием". В комментариях пользователи соцсетей отметили, что американский политик "этого и заслуживает". Другие обратили внимание на то, что посол США встречает своего министра засунув руку в карман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подверг критике Блинкена за его субъективный подход к палестино-израильскому обострению. По словам турецкого лидера, Блинкен подходит к кризису исходя из своей национальной принадлежности. В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан и Блинкен проведут переговоры по ситуации в Газе.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, турция, сша