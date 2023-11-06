В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре
Прилетевшего ночью в Анкару Блинкена встречали посол США и замгубернатора Анкары
© AP Photo / Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
© AP Photo / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Нерадушный прием в Анкаре госсекретаря США Энтони Блинкена активно обсуждается в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский политик "получил то, что заслуживает".
Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. У трапа самолёта его встретили заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк, который ранее подвергся жёсткой критике со стороны президента Турции за встречу с лидером оппозиции во время прошедших президентских выборов.
Один из известных турецких журналистов Зафер Шахин, поделившись фото с Блинкеном в соцсети Х, написал: "Очень элегантный прием". В комментариях пользователи соцсетей отметили, что американский политик "этого и заслуживает". Другие обратили внимание на то, что посол США встречает своего министра засунув руку в карман.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подверг критике Блинкена за его субъективный подход к палестино-израильскому обострению. По словам турецкого лидера, Блинкен подходит к кризису исходя из своей национальной принадлежности.
В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан и Блинкен проведут переговоры по ситуации в Газе.