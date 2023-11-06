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В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре - РИА Новости, 06.11.2023
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09:55 06.11.2023 (обновлено: 11:24 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/blinken-1907676169.html
В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре
В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре - РИА Новости, 06.11.2023
В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре
Нерадушный прием в Анкаре госсекретаря США Энтони Блинкена активно обсуждается в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T09:55
2023-11-06T11:24
в мире
энтони блинкен
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АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Нерадушный прием в Анкаре госсекретаря США Энтони Блинкена активно обсуждается в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. У трапа самолёта его встретили заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк, который ранее подвергся жёсткой критике со стороны президента Турции за встречу с лидером оппозиции во время прошедших президентских выборов. Один из известных турецких журналистов Зафер Шахин, поделившись фото с Блинкеном в соцсети Х, написал: "Очень элегантный прием". В комментариях пользователи соцсетей отметили, что американский политик "этого и заслуживает". Другие обратили внимание на то, что посол США встречает своего министра засунув руку в карман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подверг критике Блинкена за его субъективный подход к палестино-израильскому обострению. По словам турецкого лидера, Блинкен подходит к кризису исходя из своей национальной принадлежности. В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан и Блинкен проведут переговоры по ситуации в Газе.
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в мире, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, турция, сша
В мире, Энтони Блинкен, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Турция, США
В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

Прилетевшего ночью в Анкару Блинкена встречали посол США и замгубернатора Анкары

© AP Photo / Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Нерадушный прием в Анкаре госсекретаря США Энтони Блинкена активно обсуждается в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский политик "получил то, что заслуживает".
Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. У трапа самолёта его встретили заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк, который ранее подвергся жёсткой критике со стороны президента Турции за встречу с лидером оппозиции во время прошедших президентских выборов.
Один из известных турецких журналистов Зафер Шахин, поделившись фото с Блинкеном в соцсети Х, написал: "Очень элегантный прием". В комментариях пользователи соцсетей отметили, что американский политик "этого и заслуживает". Другие обратили внимание на то, что посол США встречает своего министра засунув руку в карман.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подверг критике Блинкена за его субъективный подход к палестино-израильскому обострению. По словам турецкого лидера, Блинкен подходит к кризису исходя из своей национальной принадлежности.
В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан и Блинкен проведут переговоры по ситуации в Газе.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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В миреЭнтони БлинкенРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданТурцияСША
 
 
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