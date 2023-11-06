https://ria.ru/20231106/bespilotnik-1907712047.html
В Воронежской области обезвредили два беспилотника
В Воронежской области обезвредили два беспилотника - РИА Новости, 06.11.2023
В Воронежской области обезвредили два беспилотника
В небе над Воронежской областью сбили два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:24
2023-11-06T14:24
2023-11-06T14:46
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В небе над Воронежской областью сбили два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев."Вооруженными силами России на территории Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА. Никто не пострадал, разрушений на земле нет", — написал он.При этом губернатор напомнил местным жителям, что при обнаружении беспилотника не нужно его фотографировать и выкладывать снимки в социальные сети.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Россия
В Воронежской области обезвредили два беспилотника
Гусев: в Воронежской области обезвредили два беспилотника, никто не пострадал