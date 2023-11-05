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Кириенко рассказал о выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 05.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:44 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/vystavka-1907604066.html
Кириенко рассказал о выставке "Россия" на ВДНХ
Кириенко рассказал о выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 05.11.2023
Кириенко рассказал о выставке "Россия" на ВДНХ
Не менее пяти-шести дней требуется для того, чтобы осмотреть и ознакомиться с выставкой "Россия", которая открылась в Москве на ВДНХ накануне, сказал первый... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:44
2023-11-05T17:44
выставка-форум "россия"
москва
россия
сергей кириенко
артек
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АРТЕК (Крым), 5 ноя - РИА Новости. Не менее пяти-шести дней требуется для того, чтобы осмотреть и ознакомиться с выставкой "Россия", которая открылась в Москве на ВДНХ накануне, сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Вчера на ВДНХ в Москве открылась уникальная выставка "Россия", куда со всей страны, все 89 регионов... привезли то, чем они гордятся, что является предметом гордости для каждого региона, для каждой отрасли, для каждой компании. И там очень много всего. Ее невозможно пройти ни за один день, ни за два, ни за три. Попробовали посчитать – похоже дней пять–шесть надо, чтобы ее полностью пройти", - сказал Кириенко на церемонии вручения премий финалистам конкурса "Большая перемена" в "Артеке". Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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москва, россия, сергей кириенко, артек
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Сергей Кириенко, Артек
Кириенко рассказал о выставке "Россия" на ВДНХ

Кириенко: полностью обойти выставку "Россия" на ВДНХ можно минимум за 5-6 дней

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкРабота выставки "Россия"
Работа выставки Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Работа выставки "Россия"
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АРТЕК (Крым), 5 ноя - РИА Новости. Не менее пяти-шести дней требуется для того, чтобы осмотреть и ознакомиться с выставкой "Россия", которая открылась в Москве на ВДНХ накануне, сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Вчера на ВДНХ в Москве открылась уникальная выставка "Россия", куда со всей страны, все 89 регионов... привезли то, чем они гордятся, что является предметом гордости для каждого региона, для каждой отрасли, для каждой компании. И там очень много всего. Ее невозможно пройти ни за один день, ни за два, ни за три. Попробовали посчитать – похоже дней пять–шесть надо, чтобы ее полностью пройти", - сказал Кириенко на церемонии вручения премий финалистам конкурса "Большая перемена" в "Артеке".
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Международная выставка-форум Россия
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Выставка-форум "Россия"МоскваРоссияСергей КириенкоАртек
 
 
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