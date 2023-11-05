https://ria.ru/20231105/vystavka-1907591085.html

Гостям стенда Подмосковья на выставке "Россия" покажут, как управлять БПЛА

Гостям стенда Подмосковья на выставке "Россия" покажут, как управлять БПЛА - РИА Новости, 05.11.2023

Гостям стенда Подмосковья на выставке "Россия" покажут, как управлять БПЛА

Гости стенда Московской области на выставке "Россия" смогут почувствовать себя операторами дронов под руководством инструктора подмосковной школы пилотирования, РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T16:04

2023-11-05T16:04

2023-11-05T16:04

выставка-форум "россия"

московская область (подмосковье)

технологии

вднх

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гости стенда Московской области на выставке "Россия" смогут почувствовать себя операторами дронов под руководством инструктора подмосковной школы пилотирования, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "На подмосковном стенде на выставке-форуме "Россия" любой желающий может почувствовать себя оператором дрона. Понять, как им управлять, гостям помогает инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Владислав Новиков. Компания Air Cinema, которой владеет Владислав, реализовала большое количество проектов - съемка спортивных событий, фильмов, сериалов и праздничных мероприятия. Кроме того, их кадры используются на многих стендах выставки", - отметили в пресс-службе. По словам Новикова, почувствовать себя оператором дрона на выставке можно с помощью профессиональных очков и программы-симулятора. Также он рассказал, что весной этого года в Подмосковье запустили школы по управлению дронами для молодежи. "Мы стали сотрудничать с "Юнармия" и уже открыли такие в Щелково, Серпухове, Сергиевом Посаде и Коломне, а также в парке "Патриот". Все участники военно-патриотических клубов занимаются там абсолютно бесплатно", - отметил Новиков, слова которого приводятся в сообщении. По словам Новикова, в 2024 году планируется открыть в регионе ещё восемь таких школ. FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите. В субботу, в День народного единства, на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия ", которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На выставке работает и стенд Московской области.

https://ria.ru/20231105/ryazan-1907562897.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), технологии, вднх