https://ria.ru/20231105/vizit-1907580171.html
Путин на следующей неделе посетит Казахстан
Путин на следующей неделе посетит Казахстан - РИА Новости, 05.11.2023
Путин на следующей неделе посетит Казахстан
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит визит в Казахстан, сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", фрагмент передачи выложил в своем... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:51
2023-11-05T14:51
2023-11-05T14:51
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владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит визит в Казахстан, сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", фрагмент передачи выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Также, по данным канала, на следующей неделе глава государства проведёт совещание с членами правительства и членами Совбеза РФ и займется вопросами борьбы с онкологией.
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политика, россия, казахстан, павел зарубин, владимир путин
Политика, Россия, Казахстан, Павел Зарубин, Владимир Путин
Путин на следующей неделе посетит Казахстан
Путин на следующей неделе посетит Казахстан и проведет совещание с членами СБ РФ