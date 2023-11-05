https://ria.ru/20231105/vizit-1907580171.html

Путин на следующей неделе посетит Казахстан

Путин на следующей неделе посетит Казахстан - РИА Новости, 05.11.2023

Путин на следующей неделе посетит Казахстан

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит визит в Казахстан, сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", фрагмент передачи выложил в своем... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:51

2023-11-05T14:51

2023-11-05T14:51

политика

россия

казахстан

павел зарубин

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит визит в Казахстан, сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", фрагмент передачи выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Также, по данным канала, на следующей неделе глава государства проведёт совещание с членами правительства и членами Совбеза РФ и займется вопросами борьбы с онкологией.

https://ria.ru/20231026/otnosheniya-1905513091.html

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политика, россия, казахстан, павел зарубин, владимир путин